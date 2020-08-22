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Знаменитая украинская спортсменка стала мамой (фото)
Прославленная украинская спортсменка, семикратная чемпионка Европы и двукратный призер чемпионатов мира по прыжкам в воду Юлия Прокопчук, завершившая карьеру три года назад, во второй раз стала мамой. 33-летняя спортсменка родила девочку. Вес малышки — 3300 граммов, рост — 52 см.
«Пополняшка + 1. Еще одно маленькое чудо», — написала Юлия Прокопчук на своей страничке в Facebook.
Отметим, что Юлия и ее супруг Дмитрий уже воспитывают сына Никиту, которому в июне исполнилось три года.
За годы карьеры Юлия Прокопчук выступала на трех Олимпийских играх — в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016. В ее богатой коллекции наград — 16 медалей чемпионатов Европы в личных, синхронных и командных прыжках. В 2013-м Юлия завоевала «бронзу» чемпионате мира, а в 2015-м — «серебро».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у олимпийской чемпионки Екатерины Серебрянской родился сын.
Фото Facebook139
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