«Десна» за тайм «похоронила» «Зарю» в стартовой игре сезона: видео голов

В субботу, 22 августа, поединками в Чернигове и Александрии продолжается программа стартового тура чемпионата Украины по футболу, в котором выступят 14 команд.

Чемпионат Украины. 1-й тур

22 августа (суббота)

«Десна» (Чернигов) — «Заря» (Луганск) — 3:1 (Филиппов, 56, с пенальти, Тамм, 62, Будковский, 74 — Фаворов, 43). Молодежные составы — 0:3.

21 августа (пятница)

«Шахтер» (Донецк) — «Колос» (Коваливка) — 3:1 (Патрик, 60, с пенальти, 70, Волынец, 72, в свои ворота — Костышин, 77). На 45+1-й минуте Тайсон, а на 53-й Марлос (оба — «Шахтер») не реализовали пенальти. Молодежные составы — 4:0.

«Олимпик» (Донецк) — «Динамо» (Киев) — 1:4 (Политило, 23 — Буяльский, 8, Завийский, 15, в свои ворота, Супряга, 56, Цыганков, 87).

На стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигова состоялось продолжение «бронзовой» дуэли, победителем из которой в прошлом сезоне вышла «Заря». Дополнительной интриги противостоянию команд Александра Рябоконя и Виктора Скрипника, которым вскоре предстоит старт в Лиге Европы, придавал тот факт, что в составе гостей на поле вышел экс-футболист «Десны» Денис Фаворов. «Спасибо, капитан!», — таким баннером встретили возвращение игрока на еще недавно родной для него стадион черниговские болельщики, которые сами не смогли попасть на трибуны из-за запрета (хотя на заборе сидели).

И надо же было такому случиться, что именно Фаворов в конце первого тайма вывел «Зарю» вперед после сольного прохода Кочергина — 0:1. Взятие ворот защитник луганчан не праздновал.

«Десна» отыгралась на 56-й минуте, когда в безобидной ситуации несогласованность в действиях голкипера Шевченко и защитника Вернидуба привела к фолу на Будковском и назначению в ворота гостей пенальти. Лучший бомбардир «Десны» Филлипов с 11-метровой отметки был точен — 1:1. Более того, вскоре защитник сборной Эстонии Тамм точным ударом головой вывел «Десну» вперед, а затем форвард-гренадер Будковский окончательно «похоронил» свою бывшую команду — 3:1.

0:1 Фаворов (43-я мин.)

1:1 Филиппов (56-я мин., с пенальти)

2:1 Тамм (62-я мин.)

3:1 Будковский (74-я мин.)

В рамках стартового тура УПЛ сыграют также: «Александрия» — «Мариуполь» (22 августа), «Ингулец» — «Днепр-1» и «Ворскла» — «Рух» (23 августа).

К сожалению, встреча «Львов» — «Минай» перенесена на неопределенный срок из-за того, что пять футболистов львовского клуба и тренер вратарей заразились коронавирусом.

Ране «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Зари» Дмитрий Иванисеня заразился коронавирусом. Благо, полузащитник уже выздоровел.

Фото ФК «Десна»

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