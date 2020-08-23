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Спорт

Ястремская обыграла на турнире в Нью-Йорке легендарную Уильямс (видео)

7:11 23 августа 2020
Даяна Ястремская

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 25-ю строчку в мировом женском рейтинге, успешно стартовала на престижном турнире Western & Southern Open в Нью-Йорке (США) с призовым фондом 2,25 млн долларов.

В первом круге соперницей нашей соотечественницы, которая не так давно радовала своих подписчиков сногсшибательными пляжными фото, была экс-первая ракетка мира титулованная Винус Уильямс (65-я). В то время, пока Даяна пока находится в начале своего пути в большом теннисе, американка выиграла за свою карьеру 21 титул серии «Большого шлема» (7 в одиночном разряде и 14 — в парном), а также стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. При этом разница в возрасте у Винус и Даяны — 20 лет!

В итоге молодость взяла верх в 157-минутном противостоянии, которое прошло при пустых трибунах. В первом сете украинка вела 4:2, но позволила сопернице сравнять счет и выиграть партию. Во втором сете Ястремская смела именитую соперницу, а в решающей партии выдержала борьбу нервов и довела матч до итоговой победы — 5:7, 6:2, 7:5.

К слову, Даяна уже успела оценить свою персональную комнату на главной арене стартующего 31 августа Открытого чемпионата США (US Open), в которой сможет проводить свободное время между матчами вместе со своей командой. Стоит сказать, вполне такие себе приличные аппартаменты с видом на корт…

Добавим, что во втором раунде соперницей украинки, заработавшей уже на турнире 14 200 долларов, станет еще одна американка Бернарда Пера (61-я), которая обыграла британку Хизер Уотсон (52-я) — 6:1, 3:6, 6:3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в первом матче после длительной паузы из-за карантина Ястремская обыграла в Палермо третью ракетку Испании Сару Соррибес-Тормо.

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