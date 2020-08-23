- 07:58 "Я с этим жил": Мухарский прокомментировал скандальные слова его бывшей жены Егоровой об украинских героях
- 07:25 Дожди, грозы и жара: какой будет погода на День Независимости
- 07:11 Ястремская обыграла на турнире в Нью-Йорке легендарную Уильямс
- 01:44 Уайт – Поветкин: видео нокаута в бою за два чемпионских титула
- 22.08 22:55 В Минске найден мертвым еще один протестующий
- 22.08 22:40 Зеленский и Эрдоган поговорили по телефону: что обсуждали
- 22.08 21:57 С детства передвигается на коляске: 15-летняя украинка установила рекорд в плавании на открытой воде
- 22.08 21:11 В Киеве подняли огромный флаг Украины: эксклюзивные фото и видео
- 22.08 20:48 Финские телевизионщики оскандалились с картой Украины без Крыма
- 22.08 20:22 C какого возраста дети должны носить маски: ВОЗ обновила рекомендации
- 22.08 20:18 «ПСЖ» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 22.08 19:50 Лукашенко приказал закрыть все бастующие предприятия
Ястремская обыграла на турнире в Нью-Йорке легендарную Уильямс (видео)
20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 25-ю строчку в мировом женском рейтинге, успешно стартовала на престижном турнире Western & Southern Open в Нью-Йорке (США) с призовым фондом 2,25 млн долларов.
В первом круге соперницей нашей соотечественницы, которая не так давно радовала своих подписчиков сногсшибательными пляжными фото, была экс-первая ракетка мира титулованная Винус Уильямс (65-я). В то время, пока Даяна пока находится в начале своего пути в большом теннисе, американка выиграла за свою карьеру 21 титул серии «Большого шлема» (7 в одиночном разряде и 14 — в парном), а также стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. При этом разница в возрасте у Винус и Даяны — 20 лет!
В итоге молодость взяла верх в 157-минутном противостоянии, которое прошло при пустых трибунах. В первом сете украинка вела 4:2, но позволила сопернице сравнять счет и выиграть партию. Во втором сете Ястремская смела именитую соперницу, а в решающей партии выдержала борьбу нервов и довела матч до итоговой победы — 5:7, 6:2, 7:5.
К слову, Даяна уже успела оценить свою персональную комнату на главной арене стартующего 31 августа Открытого чемпионата США (US Open), в которой сможет проводить свободное время между матчами вместе со своей командой. Стоит сказать, вполне такие себе приличные аппартаменты с видом на корт…
A look inside the suit in the main arena, which this year is one of the sixty-four personal lounges for the #USOpen singles seeds Dayana Yastremska pic.twitter.com/Rx1GQND3t6— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) August 20, 2020
Добавим, что во втором раунде соперницей украинки, заработавшей уже на турнире 14 200 долларов, станет еще одна американка Бернарда Пера (61-я), которая обыграла британку Хизер Уотсон (52-я) — 6:1, 3:6, 6:3.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в первом матче после длительной паузы из-за карантина Ястремская обыграла в Палермо третью ракетку Испании Сару Соррибес-Тормо.163
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"
Ветер: 0 м/с C
Давление: 748 мм