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Спорт

Радиоуправляемый: в Финляндии девушка-футболистка забила невероятный гол (видео)

10:01 23 августа 2020
Хенна Хонканен

Нападающая женской команды «ЮПК», выступающей в высшей лиге Финляндии, Хенна Хонканен (на фото справа) стала настоящей героиней на просторах сети благодаря забитому голу в чемпионате страны.

В рамках 10-го тура один из аутсайдеров женского первенства (9-е место из 10 команд) принимал на своем поле идущий седьмым «PK-35 Vantaa». В первом тайме, при счете 1:2 в пользу гостей, Хенна приняла мяч после вбрасывания из аута, развернулась и решилась пробить от правого угла штрафной. Мяч после удара «Месси в юбке», словно радиоуправляемый, по невероятной траектории залетел в дальний верхний угол.

Предлагаем и вам насладиться этим футбольным шедевром.

Отметим, что Хонканен забила еще один раз в матче, правда, это не помогло «ЮПК» обыграть «PK-35 Vantaa» — поединок завершился результативной ничьей 4:4.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче чемпионата Швеции был забит чудо-гол со своей половины поля — вратарь чуть не убился, пытаясь спасти свою команду.

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