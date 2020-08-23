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Радиоуправляемый: в Финляндии девушка-футболистка забила невероятный гол (видео)
Нападающая женской команды «ЮПК», выступающей в высшей лиге Финляндии, Хенна Хонканен (на фото справа) стала настоящей героиней на просторах сети благодаря забитому голу в чемпионате страны.
В рамках 10-го тура один из аутсайдеров женского первенства (9-е место из 10 команд) принимал на своем поле идущий седьмым «PK-35 Vantaa». В первом тайме, при счете 1:2 в пользу гостей, Хенна приняла мяч после вбрасывания из аута, развернулась и решилась пробить от правого угла штрафной. Мяч после удара «Месси в юбке», словно радиоуправляемый, по невероятной траектории залетел в дальний верхний угол.
Предлагаем и вам насладиться этим футбольным шедевром.
She has a foot like a traction engine— Escape To Suomi (@EscapeToSuomi) August 22, 2020
Stunning from Henna Honkanen of @JyPKLiiga #kansallinenliiga pic.twitter.com/e8gInOpOLM
Отметим, что Хонканен забила еще один раз в матче, правда, это не помогло «ЮПК» обыграть «PK-35 Vantaa» — поединок завершился результативной ничьей 4:4.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче чемпионата Швеции был забит чудо-гол со своей половины поля — вратарь чуть не убился, пытаясь спасти свою команду.132
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