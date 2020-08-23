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Спорт

Влада Седан обвинила Гвардиолу в вылете из Лиги чемпионов: пришлось оправдываться (видео)

13:43 23 августа 2020
Гвардиола и Влада Седан

Известная украинская журналистка Влада Седан, расписавшаяся с футболистом «Манчестер Сити» и сборной Украины Александром Зинченко и взявшая его фамилию, спровоцировала скандал.

На своем Youtube-канале девушка решила «пройтись» по главному тренеру клуба, за который выступает ее муж, испанце Хосепе Гвардиоле, фактически обвинив его в поражении от французского «Лиона» (1:3) и вылете из Лиги чемпионов после четвертьфинальной стадии.

«Я не футболист, не футбольный тренер, не критик и не аналитик. Прекрасно понимаю, что мое мнение не авторитетно. Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко (провел весь матч с „Лионом“ на скамейке запасных. — Авт.) запретит мне выставлять это видео. Мягко говоря, чтобы не матюкаться, это полностью прокол Гвардиолы. В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для „Сити“ — это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову? У меня просто нет слов, потому что иметь такой состав… Посмотрите, какие люди играют в „Сити“, какая лавка запасных. Таким резервом футболистов могут похвастаться буквально несколько клубов в мире. Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, — „Бавария“. Одно дело — вылетать от „Баварии“, а другое — вылетать от „Лиона“. Ни в коем случае не хочу обижать эту команду, но просто хочу напомнить, что это седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции», — отметила Влада.

В итоге видео набрало за сутки более 60 тысяч просмотров, и девушка быстро осознала, что «сболтнула лишнего», поэтому на своей странице в Instagram попыталась оправдаться. «Я не знала, что эта тема вызовет такой резонанс. Но я готова вам ответить. Повторяю: мнение, озвученное мною здесь и на моем Youtube-канале, является исключительно моим мнением. Прежде чем комментировать результат матча, я несколько раз сказала, что не являются аналитиком, критиком или экспертом. Я отметила, что мое мнение не объективное, но это мое мнение, которым я делюсь на своем Youtube-канале. Это были мои эмоции, мои личные переживания и выводы после матча. Для тех, кто „в танке“ и вырывает слова из контекста, не поленюсь сказать еще раз: по моему мнению, выбранная тактика на конкретный матч против „Лиона“ абсолютно себя не оправдала, свидетельством чего стала перестройка игры „Сити“ во втором тайме и результат матча в итоге. Не отказываюсь от своих слов, но хочу отметить, что я никого не назвала слабым тренером или ставила его статус под сомнение. Надеюсь, вы понимаете мое настроение и не будете вырывать из контекста. А если и так, то проецируйте их на меня, а не на других людей», — написала Седан.

Добавим, что из-за раннего вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов супруги Зинченко успели побывать на крестинах дочери защитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко (Александр стал крестным отцом девочки), а также могут спокойно готовиться к пышной свадьбе, намеченной на День независимости Украины — 24 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что свадьба Зинченко и Седан пройдет в Украине.

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