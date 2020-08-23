27.35 / 27.55 32.04 / 32.45
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Александр Усик принял участие в гольф турнире Diplomatic Golf for Good (фото)

14:05 23 августа 2020
Александр Усик
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

22 августа 2020 прошел ежегодный международный турнир по гольфу «Diplomatic Golf for Good», который проводился при поддержке Всеукраинской Федерации гольфа и Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova.

Гольф как вид спорта закладывает традиции и развивает культуру страны. Главная цель мероприятия — укрепление и продвижение позитивного имиджа Украины в мире, популяризация и развитие детского гольфа и создания площадки для неформального общения между представителями различных государств, содействие дружбе и спортивному партнерству среди народов мира.

По словам исполнительного директора турнира Марины Шевченко, этот турнир это нечто большее, чем просто борьба за победу и лучший результат.

«Diplomatic Golf for Good"и- это праздник, который выходит за пределы поля для гольфа и объединяет различные культуры, способствует общению единомышленников и совместному проведению свободного времени для взрослых и детей. В этом году мы выбрали не случайно 22 августа. В этот день мы получили возможность поздравить друг друга с главными праздниками государства, — Днем Государственного Флага и Днем Независимости», — подчеркнула Марина Шевченко.

Среди игроков присутствовали Александр Усик, Владимир Кличко, Андрей Шевченко, международный дипломатический корпус, юные гольфисты украинской сборной по гольфу, представители международного и украинского бизнеса.

Известный украинский боксер Александр Усик сказал, что играет первый раз.

«Я первый раз играю на поле. До этого только тренировался. У меня была замечательная команда: Геннадий Буткевич, Владимир Кличко, Андрей Шевченко», — сказал Усик.

Среди гостей на мероприятии присутствовали Чрезвычайные и Полномочные Послы из семнадцати стран: Италии, Австрии, ОАЭ, Китая, Кореи, Бельгии, Латвии, Турции, Египта, Ирака, Узбекистана, Молдовы, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Кувейта, Палестины, представители власти и бизнес-элиты, деятели культуры, победители профессиональных соревнований по гольфу, в частности чемпионка Украины по гольфу среди юниоров Ульяна Новожилова.

Как сообщали «ФАКТЫ», в сентябре 2019 года Андрей Шевченко и Владимир Кличко вместе с другими мировыми знаменитостями приняли участие в престижном турнире по гольфу Pro Am в Шотландии.

103

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут заболела коронавирусом

Снежана Егорова

Назвавшая героев войны "рагулями" Снежана Егорова пожаловалась на травлю и пригрозила полицией

Протесты

В Минске тысячи людей вышли на протесты и скандируют "Жыве Беларусь": впечатляющее видео

Поиск пропавших детей

На Виннитчине семилетние мальчики утонули в сельском пруду: фото с места трагедии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер