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Красавицы-украинки Бех-Романчук и Магучих триумфовали на этапе «Бриллиантовой лиги» (видео)

20:39 23 августа 2020
Бех-Романчук и Магучих

Украинские спортсменки-легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко, как и в Монако неделю назад, оккупировали пьедестал почета на этапе «Бриллиантовой лиги», проходившем в воскресенье, 23 августа, в столице Швеции Стокгольме.

18-летняя днепрянка Магчучих с третьей попытки единственная из участниц преодолела высоту 2 метра. Второе же место досталось киевлянке Левченко, которая показала результат 1,98 м.

Также «золото» завоевала в секторе для прыжков в длину Марина Бех-Романчук. Наша соотечественница прыгнула в лучшей попытке на 6,85 м, показав лучший результат в сезоне, сразу на 24 см превзойдя ставшую второй колумбийку Катерину Ибаргуен и более чем на метр — шведку Хадди Сагнию, показавшую третий результат.

Наконец, в беге на 400 метров с барьерами второе время показала Анна Рыжикова. Украинка прибежала к финишу, показав на часах 55,19 секунд, уступив 0,51 сек победившей голландке Фемке Бол и опередив на 0,73 сек ставшую третьей норвежку Амалию Иуэл.

Отметим, что следующий этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 2 сентября в швейцарской Лозанне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Бех-Романчук, Рыжикова и Кохан завоевали медали на мемориале Иштвана Дьюлаи в Венгрии.

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