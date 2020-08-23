- 20:53 «ПСЖ» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 20:45 Журналистов передумали пускать в кулуары Верховной Рады: Разумков назвал причину
- 20:39 Красавицы-украинки Бех-Романчук и Магучих триумфовали на этапе «Бриллиантовой лиги»
- 20:23 Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом
- 19:56 В Британии установили новый мировой рекорд скорости интернета
- 19:31 Как две капли воды: Дмитрий Шуров показал подросшего сына и поздравил его с днем рождения
- 19:30 Тарас Степаненко переехал в новый дом на побережье: первые фото и видео
- 19:26 Росія не виконує домовленостей: родичі українських в'язнів Кремля звернуться до голови МЗС Німеччини
- 18:58 В Минске силовики выставили оцепление, чтобы остановить десятки тысяч протестующих
- 18:56 Медведчук подвел итоги 29-ти лет независимости Украины
- 18:51 Сельский «Ингулец» набрал первое в истории очко в премьер-лиге: видеообзоры матчей
- 18:34 Канал Мураева влип в громкий скандал из-за манипулятивного ролика о независимости Украины: сеть кипит от гнева
Красавицы-украинки Бех-Романчук и Магучих триумфовали на этапе «Бриллиантовой лиги» (видео)
Украинские спортсменки-легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко, как и в Монако неделю назад, оккупировали пьедестал почета на этапе «Бриллиантовой лиги», проходившем в воскресенье, 23 августа, в столице Швеции Стокгольме.
18-летняя днепрянка Магчучих с третьей попытки единственная из участниц преодолела высоту 2 метра. Второе же место досталось киевлянке Левченко, которая показала результат 1,98 м.
Также «золото» завоевала в секторе для прыжков в длину Марина Бех-Романчук. Наша соотечественница прыгнула в лучшей попытке на 6,85 м, показав лучший результат в сезоне, сразу на 24 см превзойдя ставшую второй колумбийку Катерину Ибаргуен и более чем на метр — шведку Хадди Сагнию, показавшую третий результат.
Наконец, в беге на 400 метров с барьерами второе время показала Анна Рыжикова. Украинка прибежала к финишу, показав на часах 55,19 секунд, уступив 0,51 сек победившей голландке Фемке Бол и опередив на 0,73 сек ставшую третьей норвежку Амалию Иуэл.
Отметим, что следующий этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 2 сентября в швейцарской Лозанне.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Бех-Романчук, Рыжикова и Кохан завоевали медали на мемориале Иштвана Дьюлаи в Венгрии.130
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 746 мм