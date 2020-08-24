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Спорт

Звездный Неймар перепутал команду, которой проиграл в финале Лиги чемпионов (фото)

9:57 24 августа 2020
Неймар

Нападающий французского «ПСЖ» бразилец Неймар нашел в себе силы после поражения в финале Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1) поздравить немецкий клуб с победой. Вот только немного оконфузился, не дописав одну букву и обратившись… к другой команде.

«Поражение — часть спорта, все мы стараемся и боремся до конца. Спасибо каждому из вас за поддержку. И поздравляем «Байер» (на латинице название триумфатора Лиги чемпионов пишется как Bayern, и бразилец забыл добавить букву «n» — Авт.), — написал Неймар на своей странице в Twitter.

Представители леверкузенского клуба с юмором отреагировали на ошибку звездного футболиста. «Спасибо! Не знаем, почему ты нас поздравляешь, ведь мы в отпуске играем в видеоигры, но спасибо», – написала пресс-служба «Байера».

Добавим, что это был второй финал Лиги чемпионов в карьере бразильца, и первый проигранный. В 2015-м «Барселона», за которую выступал Неймар, обыграла в финале туринский «Ювентус» (3:1), а сам нападающий отличился забитым мячом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после поражения «ПСЖ» в финале ЛЧ в столице Франции развернулись беспорядки.

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