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Спорт

Тысячи обманутых людей смотрели не финал ЛЧ, а матч «ПСЖ» и «Баварии» трехлетней давности (фото)

10:38 24 августа 2020
ПСЖ&nbsp;— Бавария

Настоящим разочарованием закончился просмотр трансляции матча между «Баварией» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов для тысяч поклонников футбола.

Один из Youtube-каналов анонсировал трансляцию финального поединка сезона-2019/2020 между парижским и мюнхенским клубами, но в итоге запустил в эфир… матч трехлетней давности, сыгранный командами на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/2018. В пиковый момент трансляции за ней следили более 11 тысяч человек.

Несмотря на то, что многое с тех пор поменялось (в частности, у обоих клубов уже другие тренеры — парижан вместо Унаи Эмери возглавляет Томас Тухель, а мюнхенцев тренирует не Юпп Хайнкес, а Ханс-Дитер Флик), многие обманутые зрители поставили «лайк» трансляции.

Напомним, что это не первый случай, когда таким образом обманывают доверчивых болельщиков. Ранее в России на телеканале «Матч-ТВ» вместо финального матча молодежного ЧМ-2020 по хоккею показали решающий поединок турнира девятилетней давности, и вместо поражения своих соотечественников от Канады (3:4) многие россияне увидели триумф своей сборной (5:3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар по ошибке поздравил с победой в ЛЧ не «Баварию», а «Байер».

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