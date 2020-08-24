Вдова погибшего в начале года в результате крушения вертолета Коби Брайанта трогательно поздравила своего мужа с днем рождения. 23 августа легендарному баскетболисту исполнилось бы 42 года. Ванесса оставила пост на своей странице в Instagram, на которую подписаны 13,7 млн людей, слова в котором пронзают до самого сердца.

«Моему малышу. С Днем рождения. Мне никогда не описать, как сильно я люблю тебя и скучаю по тебе. Я бы хотела, чтобы вы с Джиджи были сегодня здесь и отмечали твой День рождения. Я бы хотела приготовить вам вашу любимую еду или праздничный торт вместе с моей Джиджи. Я скучаю по твоим объятиям, поцелуям, улыбке и громкому смеху.

Я скучаю по тому, как я дразнила тебя, заставляя взрываться от смеха. Я скучаю по тому, как ты сидел меня на коленях, как мой большой ребенок. Я все время думаю о твоей нежности и терпении. Я думаю обо всем, что ты бы сделал в ситуациях, чтобы помочь мне справиться со всем, что у меня на пути. Спасибо, что рос вместе со мной, что научил меня быть сильной, научил видеть в людях лучшее и отсекать всю ерунду.

Я каждый день представляю твою улыбку и большие объятия. Боже, я так по вам обоим скучаю. Наша жизнь кажется такой пустой без тебя и Джиджи. Внутри я полностью сломана. Но как бы мне ни хотелось плакать, я улыбаюсь, чтобы наши дочери могли светить немного ярче. Это не я сильная, а они. Они сильные и жизнерадостные. Уверена, ты гордишься ими. Они каждый день заставляют меня улыбаться. Хотелось бы проснуться от этого ужасного кошмара.

Я в бешенстве, что не ушла из жизни первой. Я всегда хотела умереть первой — эгоистично не хотела испытывать эту боль потери. Это вы должны были скучать по мне. Джиджи же должна была быть здесь, вместе с сестрами. Я должна была уйти первой. Я так благодарна, что здесь у меня есть частички рая, чтобы я могла просыпаться на Земле — все это благодаря ТЕБЕ. Спасибо, что любил меня так, что хватит на несколько жизней. В каждой жизни я бы выбрала ТЕБЯ. Спасибо, что показал, что такое настоящая любовь. Спасибо за все. Люблю тебя сейчас и навсегда", — написала Ванесса Брайант.

Напомним, что вдова легендарного баскетболиста подала иск против компании Island Express Helicopters, которая эксплуатировала вертолет, в результате крушения которого погибли ее муж и дочь. Причиной иска стало разрешение на вылет в неподходящих погодных условиях. Согласно исковому заявлению, часть вины возложена и на пилота Ару Зобаяна, также погибшего в катастрофе. По заявлению вдовы Брайанта, Зобаян был неосторожен при управлении воздушным судном и допустил халатность.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда НБА Пау Газоль прислал семье Коби Брайанта торт на день рождения погибшей дочери Джианны.

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