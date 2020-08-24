Вирастюк, Ломаченко и Свитолина получили награды от Зеленского по случаю Дня Независимости (фото)

По случаю Дня Независимости Украины известные спортсмены, тренеры и ветераны спорта получили от Президента страны Владимира Зеленского государственные награды.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени были награждены ветераны спорта — двукратный олимпийский чемпион и двукратный рекордсмен мира по спортивной ходьбе Владимир Голубничий, а также чемпион и двукратный олимпийский призер, многоразовый чемпион мира и Европы по фехтованию Григорий Крисс.

Владимир Голубничий

Григорий Крисс

Орденом «За заслуги» I степени награждены отец и тренер Василия Ломаченко, тренер-преподаватель боксерского клуба «Аккерман» в Белгород-Днестровском (Одесская область) Анатолий Ломаченко (на фото в заголовке с сыном-чемпионом), о котором сняли документальный фильм, а также главный тренер национальных сборных Украины по видам спорта лиц с инвалидностью Александр Каспаров.

Аналогичный орден, но II степени, теперь будет лежать на почетном месте у экс-игрока киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне главного тренера венгерского «Ференцвароша» Сергея Реброва, который вывел свою команду во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, а также первой ракетки Украины Элины Свитолиной, выигравшей престижный выставочный турнир в Берлине.

Сергей Ребров

Элина Свитолина

Орден «За заслуги» III степени получили главный тренер национальной сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник и спортсмен-инструктор национальных сборных Украины по видам спорта лиц с инвалидностью Игорь Ярмонов.

Вячеслав Тыртышник

Игорь Ярмонов

Наконец, звания «Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины» были присуждены обладателю титула «Самый сильный человек мира» 2004 года и неоднократному чемпиону мира в силовом многоборье Василию Вирастюку, в июле прошлого года потерявшего старшего брата Романа, обладатель 15 рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса, стронгмен Сергей Конюшок, а также старший тренер национальной сборной Украины по академической гребле Виктор Потабенко и государственный тренер национальной сборной Украины по вольной борьбе Дина Харенко.

Сергей Конюшок (слева) и Василий Вирастюк

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Ломаченко получил особый статус в боксе, став франчайзинговым чемпионом WBC.

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