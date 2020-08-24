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Легендарный Усэйн Болт заразился коронавирусом, празднуя день рождения (фото)
Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский легкоатлет Усэйн Болт, у которого в мае родилась дочь, заразился коронавирусом.
Как сообщает издание The Daily Mail, 21 августа спортсмен, завершивший карьеру в 2017-м, с размахом праздновал на родине свой 34-й день рождения. На вечеринку, проходившую на открытом воздухе, приехали многие известные спортсмены — среди них звездный одноклубник украинца Александра Зинченко по «Манчестер Сити» полузащитник Рахим Стерлинг, нападающий леверкузенского «Байера» Леон Бэйли и легендарный крикетист Крис Гэйл.
Усэйн веселился вместе со своими гостями, танцевал с ними до упаду и брал в руки микрофон, чтобы лично продемонстрировать всем свои вокальные таланты. Сам ямаец позже на своей странице в Instagram назвал прошедший праздник «лучшим днем рождения в его жизни». А уже через пару дней опубликовал видео, на котором сообщил о том, что заразился COVID-19.
Теперь, по информации ямайской радиостанции Nationwide90, теперь спортсмен будет находиться на самоизоляции. Правда, не уточняется, есть ли у легендарного легкоатлета какие-либо симптомы опасной болезни.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный чемпион мира и Европы по футболу испанец Хави заразился коронавирусом.72
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