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Ястремская выбила из турнира в Нью-Йорке еще одну американку (видео)
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, занимающая в мировом женском рейтинге 25-ю позицию, пробилась в третий раунд престижного турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке (США) с призовым фондом 2,25 млн долларов.
Вслед за легендарной Винус Уильямс 20-летняя одесситка с травмой прошла еще одну американку — 25-летнюю Бернарду Перу (61-я в мире) — 7:6 (5), 4:6, 6:3. Соперницы провели на корте более двух часов. В решающем сете Даяна вела — 5:2, но завершить поединок на своей подаче не смогла. Пришлось брать подачу американки.
В третьем раунде состязаний Ястремская, уже заработавшая в Нью-Йорке 28 тысяч долларов, впервые в карьере сразится с экс-первой ракеткой мира 22-летней японкой Наоми Осакой (10-я), которая на турнире в США уже прошла Каролину Мухову (26-я) из Чехии — 6:7 (5), 6:4, 6:2.
«Думаю, что Даяна немного устала, но также она в предвкушении от игры с Наоми Осакой завтра. Я — нет, скажу вам честно, — признался тренер Ястремской Саша Бажин в преддверии матча своих нынешней и бывшей подопечных. — Но дело ведь не во мне, так что я рад, что она в таком настроении».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская порадовала поклонников шикарными пляжными фото.
Фото Twitter WTA66
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