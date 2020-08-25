Футболист «Манчестер Юнайтед» голыми руками задержал вора-наркомана (фото)

Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделеф, исполнивший во время карантина странную мечту своей жены, совершил героический поступок, проводя отпуск на родине.

Как сообщает aftonbladet.se, 26-летний футболист задержал вора, вырвавшего сумочку из рук пожилой женщины. Инцидент произошел утром 24 августа в центре шведского города Вестерос: мужчина на велосипеде схватил сумку 90-летней старушки. Свидетелем произошедшего стал Линделеф, который шел по улице вместе с женой Майей Нильссон. Виктор среагировал мгновенно, догнал вора и удерживал его до приезда полиции. Как выяснилось позже, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

«Виктор чувствует, что просто сделал то, что сделал бы любой в этой ситуации», — заявил представитель «Манчестер Юнайтед», комментируя поступок Линделефа.

Кстати, пострадавшая бабушка Керстин, когда узнала, кто ей помог, сразу же предложила Виктору и его супруге как-нибудь отобедать с ней в ресторане, пока футболист не уехал в Манчестер.

Виктор с супругой Майей

Отметим, что защитник Виктор Линделеф перешел в «МЮ» из «Бенфики» за 35 млн евро в 2017 году. В футболке сборной Швеции он провел 33 матча и забил три мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитана «МЮ» Гарри Магуайра арестовали в Греции за драку и нападение на полицейских.

Фото Twitter «Манчестер Юнайтед», Instagram

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