Братья Кличко вошли в топ-10 престижного боксерского рейтинга (видео)

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал список самых грозных панчеров последних 50 лет в супертяжелом весе, которые чаще всего выигрывали свои поединки нокаутом. Отрадно, что в топ-10 рейтинга вошли легендарные украинские чемпионы — Виталий Кличко, отпраздновавший в июле 49-летие (41 нокаут в карьере), и 44-летний Владимир Кличко (54).

При этом автор рейтинга Луис Фелипе Домингес уточнил, что это не обязательно лучшие боксеры по всем показателям, а только те бойцы, которые обладали наибольшей нокаутирующей мощью, особенно в чемпионских боях.

Отметим, что в списке два действующих боксера — Деонтей Уайлдер, проигравший в феврале британцу Тайсону Фьюри, и Энтони Джошуа, недавно представший перед публикой на костылях.

Топ-10 лучших нокаутеров в супертяжелом весе по версии WBC:

1. Деонтей Уайлдер

2. Виталий Кличко

3. Майк Тайсон

4. Энтони Джошуа

5. Джордж Форман

6. Владимир Кличко

7. Херби Хайд

8. Джо Фрейзер

9. Леннокс Льюис

10. Риддик Боу

Лучшие нокауты в карьере Виталия Кличко

Лучшие нокауты в карьере Владимира Кличко

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 15-летний сын Виталия Кличко Максим вырос до 205 см.

Фото klitschko-brothers.com

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter