- 13:00 Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, — фонд
- 12:51 Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года
- 12:37 Кравчук показал странное устройство, которым защищается от коронавируса
- 12:31 Братья Кличко вошли в топ-10 престижного боксерского рейтинга
- 12:21 Жара успеет надоесть: синоптик предупредила о резкой смене погоды
- 12:10 В Украине повысят минимальную зарплату: Рада приняла закон Зеленского
- 12:01 Черновцы отказались ужесточать карантин
- 11:55 Одессит отсудил у государства два миллиона гривен за то, что 10 лет доказывал свою невиновность
- 11:30 В ВОЗ оценили эффективность лечения коронавируса плазмой крови переболевших COVID-19
- 11:22 Создатель «Новичка» рассказал, как могли отравить Навального
- 11:19 «Шахтер» — «Динамо»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок Украины
- 11:00 Только ли поиск справедливости? Почему Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс с Брэдом Питтом
Братья Кличко вошли в топ-10 престижного боксерского рейтинга (видео)
Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал список самых грозных панчеров последних 50 лет в супертяжелом весе, которые чаще всего выигрывали свои поединки нокаутом. Отрадно, что в топ-10 рейтинга вошли легендарные украинские чемпионы — Виталий Кличко, отпраздновавший в июле 49-летие (41 нокаут в карьере), и 44-летний Владимир Кличко (54).
При этом автор рейтинга Луис Фелипе Домингес уточнил, что это не обязательно лучшие боксеры по всем показателям, а только те бойцы, которые обладали наибольшей нокаутирующей мощью, особенно в чемпионских боях.
Отметим, что в списке два действующих боксера — Деонтей Уайлдер, проигравший в феврале британцу Тайсону Фьюри, и Энтони Джошуа, недавно представший перед публикой на костылях.
Топ-10 лучших нокаутеров в супертяжелом весе по версии WBC:
1. Деонтей Уайлдер
2. Виталий Кличко
3. Майк Тайсон
4. Энтони Джошуа
5. Джордж Форман
6. Владимир Кличко
7. Херби Хайд
8. Джо Фрейзер
9. Леннокс Льюис
10. Риддик Боу
Лучшие нокауты в карьере Виталия Кличко
Лучшие нокауты в карьере Владимира Кличко
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 15-летний сын Виталия Кличко Максим вырос до 205 см.
Фото klitschko-brothers.com47
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 746 мм