Футболист сборной Украины продолжит карьеру в «Наполи» (фото)

Футболист «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко, которому во вторник, 25 августа, предстоит матч за Суперкубок Украины против «Динамо», продолжит карьеру в итальянской серии А. Донецкий клуб согласился продать защитника, в активе которого 26 поединков в составе национальной команды, в бывший клуб Диего Марадоны «Наполи», сообщает Betnews365.

По информации источника, украинский клуб по итогам переговоров с представителями «Наполи», занявшего в прошлом чемпионате Италии седьмое место, согласился отпустить 24-летнего Матвиенко за 15 млн евро плюс 10% от перепродажи футболиста.

В составе сборной Украины Николай Матвиенко провел 26 поединков

Напомним, что в прошлом сезоне Матвиенко, который несколько дней назад отпраздновал крестины своей маленькой дочери Марии, отыграл в составе донецкого «Шахтера» 38 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Если переход уроженца Крыма в клуб из Неаполя состоится, то в итальянской серии А он составит компанию своему партнеру по сборной Украины Руслану Малиновскому, который в футболке «Аталанты» завоевал «бронзу» чемпионата Италии.

В новом сезоне «Наполи», как известно, сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

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Фото uaf.ua

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