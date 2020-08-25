Слезы жениха, вертолет и Вера Брежнева: новые подробности и фото свадьбы Зинченко и Седан (видео)

В сети продолжают обсуждать роскошную свадьбу 23-летнего футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко и известной тележурналистки Влады Седан, которую пара отгуляла 24 августа в яхт-клубе «Маячок» в Киеве.

Поздравить молодых прибыли многие звездные гости — главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, известный бизнесмен Юрий Сапронов, поп-звезды Дан Балан и Вера Брежнева, партнеры жениха по национальной команде.

Кстати, Саша и Влада прилетели на торжество на вертолете. А первый свадебный танец станцевали под песню Дана Балана.

«Это точно самый счастливый день в моей жизни. Он запомнился искренними слезами моего мужа. И эти слезы говорят намного больше, чем слова и даже поступки. В этот момент я в который раз убедилась, что это мой человек», — сказала Влада Седан в комментарии своему родному телеканалу «Футбол».

«Слезы? Это, наверное, какая-то защитная реакция, которую ты никогда не объяснишь и не опишешь. Это исходит изнутри, от сердца», — отметил Александр Зинченко.

Дан Балан и Вера Брежнева спели для гостей трогательную песню «Лепестками слез».

«Клятвы ребят выставлю без звука. Но НЕ плакать было невозможно!» — написала Юлия Пятова, супруга голкипера национальной команды Андрея Пятова.

«Без слов, все такие красивые, хоть в диснеевском мультике снимайся», — написала в Instagram Юлия Кривцова, жена футболиста сборной Украины Сергея Кривцова.

«Это была Потрясающая Свадьба! Ребята, будьте счастливы!!! Любите и берегите друг друга», — восхищается Маргарита Степаненко, супруга игрока сборной Украины Тараса Степаненко.

Кстати, медовый месяц Александру и Владе наверняка придется перенести, ведь уже на 28 августа у Зинченко запланирован старт тренировочного сбора в сборной Украины перед матчами Лиги наций со Швейцарией (3 сентября во Львове) и Испанией (6 сентября в Мадриде).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко и Влада Седан расписались в Великобритании.

Фото Instagram

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