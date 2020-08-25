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Стал известен возможный соперник «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов (видео)
Во вторник, 25 августа, поединками в Греции и Албании стартовала программа второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, победителем которой в финишировавшем сезоне стала немецкая «Бавария».
Особое внимание украинских болельщиков было приковано к поединку в Салониках, где бывший клуб футболиста сборной Украины Евгения Шахова греческий ПАОК победил турецкий «Бешикташ» — 3:1 (Цолис, 7, 24, Пелкас, 30 — Ларин, 37; на 40-й минуте игрок хозяев поля Акпом не реализовал пенальти) и стал потенциальным соперником киевского «Динамо» в третьем раунде отбора к Лиге чемпионов.
Еще двумя возможными оппонентами вице-чемпиона Украины 26 августа станут победители пар АЗ (Нидерланды) — «Виктория» (Чехия) и «Локомотива» (Хорватия) — «Рапид» (Австрия). Жеребьевка третьего раунда квалификации состоится — 31 августа, а матчи намечены на 16 и 17 сентября (на этой стадии состязаний, в отличие от раунда плей-офф, запланирован лишь один поединок, хозяин поля определится при жеребьевке).
Что же касается второй встречи игрового дня, то путевку в следующий отборочный раунд ЛЧ добыла сербская «Црвена Звезда», которая в гостях обыграла албанскую «Тирану» — 1:0 (Томане, 62).
В остальных матчах второго раунда квалификации Лиги чемпионов 26 августа сыграют:
«Путь чемпионов»
«Клуж» (Румыния) — «Динамо» (Хорватия);
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские острова);
«Селтик» (Шотландия) — «Ференцварош» (Венгрия);
«Судува» (Литва) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль);
«Легия» (Польша) — «Омония» (Кипр);
«Целье» (Словения) — «Мольде» (Норвегия);
«Лудогорец» (Болгария) — «Мидтьюлланд» (Дания);
«Динамо» (Брест, Беларусь) — «Сараево» (Босния и Герцеговина);
«Карабах» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдова).
Напомним, что еще один полпред Украины в турнире донецкий «Шахтер» начнет борьбу сразу на групповой стадии 20 или 21 октября (жеребьевка — 1 октября).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче за Суперкубок Украины победило «Шахтер».
Фото Twitter ФК ПАОК204
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