Стал известен возможный соперник «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов (видео)

Во вторник, 25 августа, поединками в Греции и Албании стартовала программа второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, победителем которой в финишировавшем сезоне стала немецкая «Бавария».

Особое внимание украинских болельщиков было приковано к поединку в Салониках, где бывший клуб футболиста сборной Украины Евгения Шахова греческий ПАОК победил турецкий «Бешикташ» — 3:1 (Цолис, 7, 24, Пелкас, 30 — Ларин, 37; на 40-й минуте игрок хозяев поля Акпом не реализовал пенальти) и стал потенциальным соперником киевского «Динамо» в третьем раунде отбора к Лиге чемпионов.

Еще двумя возможными оппонентами вице-чемпиона Украины 26 августа станут победители пар АЗ (Нидерланды) — «Виктория» (Чехия) и «Локомотива» (Хорватия) — «Рапид» (Австрия). Жеребьевка третьего раунда квалификации состоится — 31 августа, а матчи намечены на 16 и 17 сентября (на этой стадии состязаний, в отличие от раунда плей-офф, запланирован лишь один поединок, хозяин поля определится при жеребьевке).

Что же касается второй встречи игрового дня, то путевку в следующий отборочный раунд ЛЧ добыла сербская «Црвена Звезда», которая в гостях обыграла албанскую «Тирану» — 1:0 (Томане, 62).

В остальных матчах второго раунда квалификации Лиги чемпионов 26 августа сыграют:

«Путь чемпионов»

«Клуж» (Румыния) — «Динамо» (Хорватия);

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские острова);

«Селтик» (Шотландия) — «Ференцварош» (Венгрия);

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«Судува» (Литва) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль);

«Легия» (Польша) — «Омония» (Кипр);

«Целье» (Словения) — «Мольде» (Норвегия);

«Лудогорец» (Болгария) — «Мидтьюлланд» (Дания);

«Динамо» (Брест, Беларусь) — «Сараево» (Босния и Герцеговина);

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«Карабах» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдова)﻿.

Напомним, что еще один полпред Украины в турнире донецкий «Шахтер» начнет борьбу сразу на групповой стадии 20 или 21 октября (жеребьевка — 1 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче за Суперкубок Украины победило «Шахтер».

Фото Twitter ФК ПАОК

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