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Луческу выиграл у «Шахтера» первую дуэль во главе «Динамо»: видеообзор матча за Суперкубок Украины
Во вторник, 25 августа, на столичном «Олимпийском» определился победитель Суперкубка Украины по футболу. В матче без зрителей киевское «Динамо», впервые игравшее в новой белой форме, одолело донецкий «Шахтер» — 3:1 (у победителей три удара за весь поединок — три гола!) Таким образом, новый наставник столичной команды Мирча Луческу выиграл дебютную дуэль у своей бывшей команды (следующая встреча грандов состоится в ноябре в рамках УПЛ).
«Шахтер» (Донецк) — «Динамо» (Киев) — 1:3
«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов (Фернандо, 86), Бондарь (Коноплянка, 70), Матвиенко, Степаненко, Тете (Соломон, 61), Маркос Антонио (Марлос, 46), Патрик, Тайсон, Мораес.
«Динамо»: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Родригес, Буяльский (Леднев, 82), де Пена (Андриевский, 74), Супряга (Соль, 61).
Голы: Мораес (37) — де Пена (20), Родригес (31), Соль (83).
«Динамо», проводившее поединок без целого ряда ведущих футболистов — Миколенко, Шабанова, Попова, Бурды, Вербича, Русина (кроме того, Цыганков всю встречу провел в запасе), до перерыва шокировало чемпиона точными ударами уругвайца де Пены и люксембуржца Родригеса. Но еще в первом тайме экс-динамовец Мораес один мяч отыграл.
С первых минут второй половины встречи на поле безраздельно господствовал «Шахтер». До того момента, пока на 83-й минуте динамовцы наконец наведались в тылы соперника, и вышедший на замену Соль после навеса Андриевского головой отправил мяч в сетку ворот Пятова — 1:3.
Видеообзор первого тайма
1:3 Соль (83-я мин.)
Отметим, что «Динамо», выигравшее Суперкубок Украины девятый раз (у «оранжево-черных» — восемь побед), опередило «Шахтер» по числу завоеванных трофеев во времена независимости Украины — 36 против 35. При этом в общей истории клубов киевляне по-прежнему намного опережают дончан — 64 трофея (36 украинских титулов плюс 13 побед в чемпионате Советского Союза, 9 — в Кубке СССР, 3 — в Суперкубке Союза, 2 — в Кубке кубков 1 — в Суперкубке Европы) против 40 (35 украинских трофеев, плюс 4 Кубка СССР, 1 — Суперкубок Союза).
75-летний Мирча Луческу выиграл первый трофей во главе «Динамо»
«Динамо» — девятикрвтный обладатель Суперкубка Украины
Напомним, что в чемпионате Украины в связи с матчами сборных в Лиге наций (3 сентября сборная Украины сыграет во Львове против Швейцарии, а 6 сентября — против Испании в Мадриде) уже после первого тура запланирована трехнедельная пауза до 12 сентября.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» подписало контракт с форвардом сборной Украины Артемом Кравцом.
Фото ФК «Динамо»177
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