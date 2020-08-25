Ястремская на турнире в Нью-Йорке уступила экс-первой ракетке мира (видео)

Одна из сильнейших теннисисток Украины Даяна Ястремская, занимающая в мировом женском рейтинге 25-ю позицию, завершила выступления на престижном турнире Western & Southern Open в Нью-Йорке (США) с призовым фондом 2,25 млн долларов.

После побед над двумя американками — легендарной Винус Уильямс и Бернардой Перой — 20-летняя одесситка в третьем раунде состязаний в двух сетах уступила бывшей первой ракетке мира 22-летней японке Наоми Осаке (10-я) — 3:6, 1:6, которая на турнире в США раньше прошла Каролину Мухову (26-я) из Чехии.

Выход в 1/8 финала состязаний в Нью-Йорке принес второй ракетке Украины Даяне Ястремской 28 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская порадовала поклонников шикарными пляжными фото.

Фото Twitter WTA

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