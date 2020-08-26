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Месси известил «Барселону» об уходе: шокированные фанаты протестуют у «Камп Ноу» (фото, видео)
Звездный нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, с треском вылетевший с партнерами по команде из Лиги чемпионов, принял решение покинуть клуб, в системе которого он отыграл 20 (!) лет.
Как утверждает TyC Sports, 33-летний аргентинец уже написал в адрес руководства клуба письмо, в котором сообщил, что твердо намерен уйти во время нынешнего трансферного окна. Месси хочет воспользоваться пунктом в своем контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
Отмечается, что решение Лионеля назрело после разговора с новым главным тренером команды Рональдом Куманом. По информации аргентинского издания Olé, Месси покинул первую встречу с голландским специалистом злым и разочарованным, поскольку Куман произнес фразу: «Конец привилегиям. Я буду непреклонен. Ты должен думать о команде».
Впрочем, уйти Месси из «Барсы» будет не так просто. Как отмечает sport.es, в соглашении футболиста действительно есть пункт, позволяющий ему расторгнуть контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона. Однако он больше не действует, поскольку крайний срок (30 мая) уже прошел, а Лионель не уведомил клуб о своем желании уйти. Похоже, нас ждет еще и юридическая война.
Кстати, в руководстве «Барселоны» считают, что ситуация нормализуется, и футболиста удастся переубедить (Лионелю уже даже предложили пожизненный контракт!). Как известно, соглашение Месси с каталонцами рассчитано до лета 2021 года, а сумма отступных составляет 700 млн евро.
Пока же болельщики каталонского клуба, узнав о решении Месси, вечером 25 августа собрались у домашней арены клуба «Камп Ноу» и требовали не допустить ухода своего кумира, а заодно призывая к отставке президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу (по итогам состоявшегося 24 августа экстренного заседания совета директоров клуба некоторые члены призвали вынести вотум недоверия президенту, а кое-кто сам подал в отставку).
August 25, 2020
Свою поддержку Месси выразил легенда «Барсы» Карлес Пуйоль. «Мое уважение и восхищение, Лео. Ты можешь полностью рассчитывать на мою поддержку, друг», — написал экс-защитник «Барсы» в Twitter. Вскоре на этот твит отреагировал форвард «сине-гранатовых» Луис Суарес, опубликовав эмодзи с аплодисментами. Кстати, самому уругвайцу Куман уже якобы заявил… по телефону, что не видит его в своей команде.
Напомним, что Месси пришел в академию «Барселоны» в 2000 году и с тех пор никогда не покидал систему клуба. Форвард провел за первую команду «сине-гранатовых» 731 поединок, в которых забил 634 мяча и отдал 285 результативных передач. В составе «Барселоны» Лионель завоевал шесть «Золотых мячей».
Лионель Месси пришел в «Барселону» 13-летним мальчишкой
По информации различных источников, у Месси несколько вариантов продолжения карьеры — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Интер Майами» и аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», в котором он начинал играть в футбол.
Кстати, по мнению букмекеров, фаворит в борьбе за Месси — «Манчестер Сити». На то, что следующий сезон форвард начнет под началом своего бывшего тренера Хосепа Гвардиолы (футболист три дня назад звонил ему), предлагают коэффициент 1,67. Вариант, при котором аргентинец передумает и решит остаться в «Барселоне», оценивается в 2,10.
Если нападающий продолжит карьеру в миланском «Интере», сыграет ставка с коэффициентом 2,52, переход Лионеля в «ПСЖ» котируется за 4,58.
Далее в числе претендентов на футболиста идут «Манчестер Юнайтед» (7,70), «Ювентус» (10,50), «Челси» (12,50) и любой клуб американской лиги MLS (14,0). Если же Месси решит завершить карьеру и не будет подписывать новых контрактов, сыграет котировка 50,00.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» после позорного поражения от «Баварии» уволила главного тренера Кике Сетьена.
Фото Getty Images, Twiitter ФК «Барселона»221
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