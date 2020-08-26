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Издал крик и упал: знаменитому футболисту «Аякса» Блинду стало плохо во время матча (фото, видео)
Неприятный инцидент произошел во время товарищеского поединка между «Аяксом» и «Гертой» (1:0), который состоялся 25 августа на амстердамской «Йохан Кройфф Арене».
На 79-й минуте встречи защитник голландцев Дейли Блинд, прерыавший карьеру из-за проблем с сердцем, издал крик и рухнул на газон. Матч сразу же остановили, и на помощь 30-летнему футболисту устремились врачи. Благо, Блинда быстро привели в чувство и сразу же заменили. Поле он покинул самостоятельно. Как выяснилось позже, у игрока отказал имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор — специальное устройство для контроля и регулирования сердечного ритма.
Как известно, в декабре прошлого года, во время заключительного поединка группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (0:1), у Дейли прямо на поле закружилась голова. После проведенного обследования футболисту диагностировали воспаление сердечной мышцы. Позже появились слухи, что Блинд, в активе которого 66 поединков и два мяча в составе сборной Нидерландов (соперника команды Украины в группе Евро-2020), вообще может завершить карьеру. Но через два месяца Дейли вернулся на поле. Правда, ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
Отметим, что в футболке «Аякса» Дейли Блинд пять раз становился чемпионом страны, дважды выиграл Суперкубок Нидерландов и один раз — национальный Кубок. Еще четыре трофея футболист выиграл в рядах «Манчестер Юнайтед» — Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы. В составе голландской сборной защитник стал бронзовым призером ЧМ-2014 и добыл «серебро» Лиги наций-2019.
Кстати, Дейли Блинд — сын знаменитого защитника «Аякса» и сборной Нидерландов Данни Блинда, одного из шести футболистов в мире, выигравших Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков, а также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
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Фото HH / ANP246
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