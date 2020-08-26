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Спорт

Капитану «МЮ» Магуайру дали срок в Греции и выгнали из сборной Англии (фото)

11:02 26 августа 2020
Гарри Магуайр

Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр, оказавшийся в эпицентре скандала во время отдыха на греческом острове Миконос, приговорен судом к 21 месяцу и 10 дням лишения свободы условно. Его признали виновным по всем выдвинутым обвинениям: оскорбление и нападение на полицейского, попытка дачи взятки.

Магуайр, который после ареста провел с братом и другом двое суток в полицейском участке, заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

«Я по-прежнему уверен в нашей невиновности в этом вопросе — жертвами являются я, моя семья и друзья», — цитирует капитана «МЮ» Гарри Магуайра издание The Sun.

Кроме того, знаменитый футболист опубликовал пост в Instagram: «Три вещи нельзя долго скрывать: солнце, луну и истину — Будда».

Как известно, самый дорогой защитник в истории мирового футбола (в 2019 году «МЮ» заплатил «Лестеру» за его переход 93 млн евро) в ночь на пятницу, 21 августа, был арестован за нападение на полицейских и использование ненормативной лексики. Магуайра и его двух друзей в наручниках доставили в полицейский участок. Вскоре выяснилось, что группа из восьми человек покинула бар вскоре после полуночи, когда он закрылся из-за ограничений, связанных с COVID-19. Гости с Туманного Альбиона выражали свое недовольство и громко кричали, успев подраться с туристами из Англии. Когда гости острова уже собирались садиться в свой микроавтобус, местные жители вызвали полицию. Магуайр и его друзья начали грубить и не подчиняться прибывшим стражам правопорядка, предлагать взятку, после чего были задержаны.

В ходе судебного заседания прокурор зачитал суть обвинений и детали произошедшего. В частности, было заявлено, что после ареста футболист сказал полицейскому: «Вы знаете, кто я? Я капитан „Манчестер Юнайтед“, я очень богат, я могу дать вам денег, я могу заплатить вам, пожалуйста, отпустите нас (Магуайр зарабатывает в „МЮ“ 220 тысяч евро в неделю. — Авт.)».

Кроме того, задержанные после вмешательства полиции в штатском скандировали: «##### (совершать половой акт) полицию, ##### полицию». В свою очередь, сторона защиты заявляет, что один из полицейских после задержания ударил Магуайра по ноге и сказал: «Твоя карьера закончена».

Также обвинения выдвинуты его брату Джо, который играет в футбол за любительский «Илкестон Таун», и третьему соучастнику — Кристоферу Шерману. В отличие от капитана «МЮ», им предъявили обвинения только по трем пунктам и приговорили к 13 месяцам условно.

Гарри Магуайр (справа) с братом Джо (слева) и другом Кристофером

Кстати, Гарри Магуайр пытался убедить полицию в том, что конфликт у бара разгорелся после того, как некие албанцы укололи сестре футболиста Дейзи наркотик, чтобы ее изнасиловать, и девушка потеряла сознание. Дескать, после этого и завязалась драка. Но в полиции историю с «инъекцией» уже назвали выдумкой.

Футболист «МЮ» с сестрой Дейзи

Как бы там ни было, главный тренер сборной Англии Герет Саутгейт после случившегося принял решение исключить Гарри Магуайра из списка команды перед сентябрьскими поединками Лиги наций против Исландии и Дании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «МЮ» Виктор Линделеф во время отпуска в родной Швеции поймал вора.

Фото Getty Images, Instagram

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