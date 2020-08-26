Отказали тормоза: экс-чемпион мира спрыгнул с байка на скорости 225 км/час (фото, видео)

Экс-чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе Moto3, испанский гонщик команды Yamaha Маверик Виньялес, попал в экстремальную ситуацию во время гонки Гран-при Штирии в Австрии. 25-летнему пилоту пришлось спрыгнуть с мотоцикла на скорости 225 километров в час из-за отказа тормозов.

По словам испанца, выигрывавшего чемпионат мира в 2013 году, проблемы с тормозами преследовали его в течение всей гонки, из-за чего он позволял соперникам себя обойти, опустившись с шестой на 13-ю позицию.

«На третьем или четвертом круге я почувствовал что-то неладное с тормозами. Один раз я даже вылетел за пределы трассы. В какой-то момент колодки просто разорвало в первом повороте. Что мне еще оставалось делать? Я осознавал, что тормозов нет, и не собирался оставаться на байке, поэтому просто спрыгнул», — цитирует Маверика Виньялеса autosport.com.

К счастью, гонщик в результате падения не пострадал, отделавшись синяками. А вот его мотоцикл на полной скорости влетел в отбойник и загорелся.

По иронии судьбы, совсем недавно, 16 августа, Маверик Виньялес едва не погиб во время другой гонки. Тогда лишь чудо спасло испанца и его знаменитого партнера по команде Валентино России, когда между ними пролетел мотоцикл после аварии другого гонщика.

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Фото Twitter MotoGP

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