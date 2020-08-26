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Умер самый пожилой хоккеист мира (фото, видео)
Американец Марк Сертич, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой в мире хоккеист, скончался на 100-м году жизни от последствий инсульта.
Сообщается, что Марк в июле отпраздновал 99-летие (друзья и родственники устроили в день рождения ветерана настоящий парад) и умер у себя дома в Дулуте. Вместе с женой он воспитал семь детей, до последнего водил машину и мечтал выйти на лед в день своего 100-летнего юбилея.
«Его популярность была просто потрясающая. Все, кто его встречал, сразу же восхищались им. Я ходил с ним в разные места, был в его тени, просто слушал. Куда бы мы ни пошли, кто-то обязательно говорил: „Ты тот парень, который играет в хоккей“. А еще у него были такие усы, мимо которых нельзя было пройти», — рассказал давний друг Сертича Дейн Янгблом в комментарии fox21online.com.
Сертич прошел Вторую мировую войну и увлекся хоккеем еще в юности. После возвращения с войны Сертич некоторое время был главой местного ассоциации любительского хоккея. Сам же вернулся на лед в качестве игрока только после выхода на пенсию в возрасте 60 лет и продолжал играть и тренироваться до последних дней жизни.
Свои соболезнования по случаю кончины Сертича выразила Федерация хоккея США.
@GWR pic.twitter.com/DEFckYwnXa— USA Hockey (@usahockey) August 25, 2020
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отцу братьев Суркисов Рахмилю Суркису исполнилось 100 лет.
Фото fox21online.com, Star Tribune107
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