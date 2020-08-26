Умер самый пожилой хоккеист мира (фото, видео)

Американец Марк Сертич, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой в мире хоккеист, скончался на 100-м году жизни от последствий инсульта.

Сообщается, что Марк в июле отпраздновал 99-летие (друзья и родственники устроили в день рождения ветерана настоящий парад) и умер у себя дома в Дулуте. Вместе с женой он воспитал семь детей, до последнего водил машину и мечтал выйти на лед в день своего 100-летнего юбилея.

«Его популярность была просто потрясающая. Все, кто его встречал, сразу же восхищались им. Я ходил с ним в разные места, был в его тени, просто слушал. Куда бы мы ни пошли, кто-то обязательно говорил: „Ты тот парень, который играет в хоккей“. А еще у него были такие усы, мимо которых нельзя было пройти», — рассказал давний друг Сертича Дейн Янгблом в комментарии fox21online.com.

Сертич прошел Вторую мировую войну и увлекся хоккеем еще в юности. После возвращения с войны Сертич некоторое время был главой местного ассоциации любительского хоккея. Сам же вернулся на лед в качестве игрока только после выхода на пенсию в возрасте 60 лет и продолжал играть и тренироваться до последних дней жизни.

Свои соболезнования по случаю кончины Сертича выразила Федерация хоккея США.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отцу братьев Суркисов Рахмилю Суркису исполнилось 100 лет.

Фото fox21online.com, Star Tribune

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