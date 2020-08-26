- 15:09 Эпопея с Delfi закончилась: скандальный танкер подняли и поставили на киль
- 15:04 Появились данные о военном, сбившем курсанток в Киеве
- 15:01 Полный лазарет и новичок из «Динамо»: сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций
- 15:01 Частная компания «Газ Ком Трейд» вошла в топ-5 крупнейших импортеров газа в Украине
- 14:37 Украина закроет границы для иностранцев до конца сентября
- 14:37 Героический поступок: предприниматель и спортсмен из Тернополя Юрий Сенив спас поле от пожара (ВИДЕО)
- 14:14 Стала известна судьба больной коронавирусом Оли Фреймут на "Танцях з зірками"
- 14:12 Карантин в Украине продлили до 1 ноября
- 14:01 В реанимации мест нет: врач рассказала о ситуации в харьковской инфекционке
- 14:00 Взрыв в общежитии учебного центра "Десна": двое пострадавших находятся в коме
- 13:34 В Украине усилят контроль за официальным трудоустройством: к чему готовиться
- 13:11 На Донетчине заблокировали деятельность сети интернет-агитаторов «ДНР»
Полный лазарет и новичок из «Динамо»: сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций (фото)
В среду, 26 августа, сборная Украины чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» вылетела в Харьков, где начинает подготовку к дебютным матчам в элитном дивизионе Лиги наций (3 сентября во Львове против Швейцарии и 6 сентября в Мадриде против Испании).
Как известно, ранее главный тренер национальной команды Андрей Шевченко огласил расширенный список кандидатов в сборную, к которому позже добавились защитник бельгийского «Андерлехта» Богдан Михайличенко и, как сообщает официальный сайт УАФ, 20-летний игрок обороны «Динамо» Александр Сирота, удачно сыгравший в поединке за Суперкубок Украины против «Шахтера».
Андрей Шевченко и Валерий Бондарь в аэропорту «Борисполь»
Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка, Марлос и Николай Матвиенко
Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Александр Сирота
Владислав Супряга
Итальянский помощник Шевченко Мауро Тассотти
К сожалению, из-за травм сборной Украины в ближайших поединках не помогут футболисты «Динамо» Виталий Миколенко, Никита Бурда, Денис Попов, Артем Шабанов и Владимир Шепелев. Также под вопросом игрок средней линии киевлян Виталий Буяльский, который в матче против «Шахтера» получил повреждение боковой связки колена. Его приезд в лагерь сборной будет зависеть от результатов МРТ.
Добавим, что под началом Андрея Шевченко в Харьков отбыли 19 футболистов — игроки «Динамо» и «Шахтера», а также полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, отгулявший 24 августа в Киеве свадьбу. Позже, после матчей в национальных чемпионатах, к ним присоединятся легионеры.
Пока же список футболистов, приступивших к подготовке, выглядит так:
вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»);
защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — «Динамо»);
полузащитники — Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия);
нападающие — Жуниор Мораес («Шахтер») и Владислав Супряга («Динамо»).
Уже в день приезда у команды после размещения в отеле, обеда и отдыха запланирована тренировка на хорошо знакомом большинству футболистов стадионе «Солнечный».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врач сборной Украины Антон Худаев умер от коронавируса.
Фото uaf.ua24
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 745 мм