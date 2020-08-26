Полный лазарет и новичок из «Динамо»: сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций (фото)

В среду, 26 августа, сборная Украины чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» вылетела в Харьков, где начинает подготовку к дебютным матчам в элитном дивизионе Лиги наций (3 сентября во Львове против Швейцарии и 6 сентября в Мадриде против Испании).

Как известно, ранее главный тренер национальной команды Андрей Шевченко огласил расширенный список кандидатов в сборную, к которому позже добавились защитник бельгийского «Андерлехта» Богдан Михайличенко и, как сообщает официальный сайт УАФ, 20-летний игрок обороны «Динамо» Александр Сирота, удачно сыгравший в поединке за Суперкубок Украины против «Шахтера».

Андрей Шевченко и Валерий Бондарь в аэропорту «Борисполь»

Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка, Марлос и Николай Матвиенко

Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Александр Сирота

Владислав Супряга

Итальянский помощник Шевченко Мауро Тассотти

К сожалению, из-за травм сборной Украины в ближайших поединках не помогут футболисты «Динамо» Виталий Миколенко, Никита Бурда, Денис Попов, Артем Шабанов и Владимир Шепелев. Также под вопросом игрок средней линии киевлян Виталий Буяльский, который в матче против «Шахтера» получил повреждение боковой связки колена. Его приезд в лагерь сборной будет зависеть от результатов МРТ.

Добавим, что под началом Андрея Шевченко в Харьков отбыли 19 футболистов — игроки «Динамо» и «Шахтера», а также полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, отгулявший 24 августа в Киеве свадьбу. Позже, после матчей в национальных чемпионатах, к ним присоединятся легионеры.

Пока же список футболистов, приступивших к подготовке, выглядит так:

вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»);

защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — «Динамо»);

полузащитники — Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия);

нападающие — Жуниор Мораес («Шахтер») и Владислав Супряга («Динамо»).

Уже в день приезда у команды после размещения в отеле, обеда и отдыха запланирована тренировка на хорошо знакомом большинству футболистов стадионе «Солнечный».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врач сборной Украины Антон Худаев умер от коронавируса.

Фото uaf.ua

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