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Участник Лиги Европы «Колос» презентует новый стадион: в сети появилось фото арены
Футбольный клуб «Колос», сенсационно завоевавший по итогам первого же сезона в УПЛ путевку в Лигу Европы, анонсировал открытие нового стадиона.
Арену «Колос» в селе Коваливка Васильковского района Киевской области, трибуны которой исполнены в белом и черном клубных цветах, презентуют в среду, 2 сентября. Стадион в селе 80 км от столицы с населением 1600 человек рассчитан на 5 тысяч мест.
Именно на этой арене команда Руслана Костышина будет принимать соперников в украинской премьер-лиге. Первый домашний матч у «Колоса» запланирован во втором туре (базовая дата — 12 сентября) против «Львова».
Напомним, что команда из Коваливки стартует в Лиге Европы со второго отборочного раунда. Жеребьевка — 31 августа, матч — 17 сентября.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» представило новую игровую форму.
Фото ФК «Колос»398
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