«Динамо» узнало возможных соперников перед жеребьевкой Лиги чемпионов (видео)

В среду, 26 августа, финиширует программа второго отборочного раунда Лиги чемпионов, победителем которой в недавно финишировавшем сезоне стала немецкая «Бавария».

Матчи еще продолжаются, но все возможные оппоненты киевского «Динамо» в третьем отборочном раунде турнира уже определились. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет либо греческий ПАОК, пробившийся в следующий этап состязаний накануне, либо голландский АЗ, либо австрийский «Рапид».

Жеребьевка третьего раунда квалификации состоится — 31 августа, а матчи намечены на 15 и 16 сентября (на этой стадии состязаний, в отличие от раунда плей-офф, запланирован лишь один поединок, хозяин поля определится при жеребьевке).

Есть повод поздравить с выходом в следующий этап турнира брестское «Динамо» с экс-игроками сборной Украины Евгением Хачериди и Артемом Милевским в составе. Вслед за «Астаной» из Казахстана чемпион Беларуси выбил из ЛЧ «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 26 августа:

«Путь представителей лиг»

АЗ (Нидерланды) — «Виктория» (Чехия) — 3:1 в дополнительное время (Копмайнерс, 90+5, с пенальти, Гундмундссон, 98, 118 — Лимберски, 78).

«Локомотива» (Хорватия) — «Рапид» (Австрия) — 0:1 (Кара, 32).

«Путь чемпионов»

«Динамо» (Брест, Беларусь) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) — 2:1 (Гордейчук, 3, Диалло, 49 — Джоканович, 34).

«Судува» (Литва) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 0:3 (Рикан, 30, Блекман, 73, Давидзада, 90+2).

«Целье» (Словения) — «Мольде» (Норвегия) — 1:2 (Лотрич, 38 — Хуссейн, 57, Джеймс, 74).

«Карабах» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдова)﻿ - 2:1 (Матич, 22, с пенальти, Эмрели, 63 — Кастанеда, 78). На 37-й минуте удален Абанг («Шериф»).

Поединок в Баку судила украинская бригада рефери во главе с киевлянином Николаем Балакиным.

«Лудогорец» (Болгария) — «Мидтьюлланд» (Дания) — 0:1 (Жуниор Брумадо, 79).

Поединки «Клуж» (Румыния) — «Динамо» (Хорватия), «Легия» (Польша) — «Омония» (Кипр), ﻿"Янг Бойз" (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские острова) и «Селтик» (Шотландия) — «Ференцварош» (Венгрия) еще продолжаются.

Напомним, что еще один полпред Украины в турнире донецкий «Шахтер» начнет борьбу в Лиге чемпионов сразу на групповой стадии 20 или 21 октября (жеребьевка — 1 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче за Суперкубок Украины победило «Шахтер».

Фото Twitter ФК АЗ

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