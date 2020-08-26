- 22:20 Охрана Зеленского отрицает факт насилия в отношении активистов в Днепре, но ребро девушке таки сломали
- 21:54 Кабмин повысил зарплаты бюджетникам: озвучены цифры
- 21:51 «Динамо» узнало возможных соперников перед жеребьевкой Лиги чемпионов
- 21:32 Участник Лиги Европы «Колос» презентует новый стадион: в сети появилось фото арены
- 21:22 Зеленский опоздал на футбол из-за Помпео: о чем говорили
- 21:05 Суд признал незаконной ликвидацию банка «Премиум», — СМИ
- 20:56 Виновника нашумевшего ДТП с курсантками в Киеве арестовали без права залога
- 20:37 На КПВВ под видом волонтеров действуют аферисты, которых "крышуют" боевики, — Госпогранслужба
- 20:14 Что будет с ценами на украинских АЗС, если прекратятся поставки топлива из Беларуси
- 20:08 Польша готовится запретить авиасообщение с Украиной
- 20:03 У Одесской таможни новый начальник: кто такой Денис Пудрик
- 19:49 Сокровища в Успенском соборе и «Скульптура-2020» в Доме художника: что посмотреть в Киеве в выходные
«Динамо» узнало возможных соперников перед жеребьевкой Лиги чемпионов (видео)
В среду, 26 августа, финиширует программа второго отборочного раунда Лиги чемпионов, победителем которой в недавно финишировавшем сезоне стала немецкая «Бавария».
Матчи еще продолжаются, но все возможные оппоненты киевского «Динамо» в третьем отборочном раунде турнира уже определились. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет либо греческий ПАОК, пробившийся в следующий этап состязаний накануне, либо голландский АЗ, либо австрийский «Рапид».
Жеребьевка третьего раунда квалификации состоится — 31 августа, а матчи намечены на 15 и 16 сентября (на этой стадии состязаний, в отличие от раунда плей-офф, запланирован лишь один поединок, хозяин поля определится при жеребьевке).
Есть повод поздравить с выходом в следующий этап турнира брестское «Динамо» с экс-игроками сборной Украины Евгением Хачериди и Артемом Милевским в составе. Вслед за «Астаной» из Казахстана чемпион Беларуси выбил из ЛЧ «Сараево» из Боснии и Герцеговины.
Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 26 августа:
«Путь представителей лиг»
АЗ (Нидерланды) — «Виктория» (Чехия) — 3:1 в дополнительное время (Копмайнерс, 90+5, с пенальти, Гундмундссон, 98, 118 — Лимберски, 78).
«Локомотива» (Хорватия) — «Рапид» (Австрия) — 0:1 (Кара, 32).
«Путь чемпионов»
«Динамо» (Брест, Беларусь) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) — 2:1 (Гордейчук, 3, Диалло, 49 — Джоканович, 34).
«Судува» (Литва) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 0:3 (Рикан, 30, Блекман, 73, Давидзада, 90+2).
«Целье» (Словения) — «Мольде» (Норвегия) — 1:2 (Лотрич, 38 — Хуссейн, 57, Джеймс, 74).
«Карабах» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдова) - 2:1 (Матич, 22, с пенальти, Эмрели, 63 — Кастанеда, 78). На 37-й минуте удален Абанг («Шериф»).
Поединок в Баку судила украинская бригада рефери во главе с киевлянином Николаем Балакиным.
«Лудогорец» (Болгария) — «Мидтьюлланд» (Дания) — 0:1 (Жуниор Брумадо, 79).
Поединки «Клуж» (Румыния) — «Динамо» (Хорватия), «Легия» (Польша) — «Омония» (Кипр), "Янг Бойз" (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские острова) и «Селтик» (Шотландия) — «Ференцварош» (Венгрия) еще продолжаются.
Напомним, что еще один полпред Украины в турнире донецкий «Шахтер» начнет борьбу в Лиге чемпионов сразу на групповой стадии 20 или 21 октября (жеребьевка — 1 октября).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче за Суперкубок Украины победило «Шахтер».
Фото Twitter ФК АЗ222
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Охрана Зеленского отрицает факт насилия в отношении активистов в Днепре, но ребро девушке таки сломали (видео)
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 743 мм