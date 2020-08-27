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В «Челси» вспышка коронавируса после отдыха футболистов в Греции (фото)
В лондонском «Челси», проигравшем «Арсеналу» в финале Кубка Англии, сразу несколько футболистов сдали положительные тесты на COVID-19.
Как сообщает издание The Sun, среди заразившихся сразу несколько игроков первой команды «аристократов». Это защитник Томори, полузащитники Маунт и Пулишич, а также форвард Абрахам. Примечательно, что все футболисты, каждый из которых провел в прошлом сезоне за «синих» не менее 20 матчей, проводили свой отдых на греческом курорте Миконос.
В клубе уже подтвердили факт заражения футболистов, которые отправились на самоизоляцию. Правда, информации о их состоянии и наличии симптомов болезни у каждого из заразившихся пока нет.
Отметим, что по итогам прошлого сезона «Челси» занял в премьер-лиге четвертое место, что дает право «аристократам» стартовать в новом сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. Новый чемпионат лондонцы начнут 14 сентября выездным матчем против «Брайтона».
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