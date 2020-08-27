В «Челси» вспышка коронавируса после отдыха футболистов в Греции (фото)

В лондонском «Челси», проигравшем «Арсеналу» в финале Кубка Англии, сразу несколько футболистов сдали положительные тесты на COVID-19.

Как сообщает издание The Sun, среди заразившихся сразу несколько игроков первой команды «аристократов». Это защитник Томори, полузащитники Маунт и Пулишич, а также форвард Абрахам. Примечательно, что все футболисты, каждый из которых провел в прошлом сезоне за «синих» не менее 20 матчей, проводили свой отдых на греческом курорте Миконос.

Футболисты "Челси" заразились коронавирусом после совместного отдыха в Греции

В клубе уже подтвердили факт заражения футболистов, которые отправились на самоизоляцию. Правда, информации о их состоянии и наличии симптомов болезни у каждого из заразившихся пока нет.

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Челси» занял в премьер-лиге четвертое место, что дает право «аристократам» стартовать в новом сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. Новый чемпионат лондонцы начнут 14 сентября выездным матчем против «Брайтона».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный легкоатлет Усэйн Болт заразился коронавирусом после праздничной вечеринки по случаю своего дня рождения.

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