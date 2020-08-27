Звездные спортсмены бойкотируют соревнования после полицейского произвола в США: что произошло

Не успели утихнуть в США массовые протесты в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, как в стране назревает очередной скандал. Звезды различных видов спорта радикально отреагировали на инцидент, произошедший 24 августа в городе Кенош (штат Висконсин), когда полицейские расстреляли со спины еще одного афроамериканца Джейкоба Блэйка, в результате чего пострадавший находится в больнице в реанимации.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. Hes in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

Первым на произошедшее отреагировал лучший спортсмен прошлого десятилетия баскетболист Леброн Джеймс. «Если вы сидите здесь и говорите мне, что не было возможности усмирить этого джентльмена или задержать его без стрельбы, значит, вы сидите здесь и лжете не только мне, но и всем темнокожим американцам, потому что мы видим это снова и снова. Если вы посмотрите видео — было несколько моментов, когда они, если бы захотели, могли просто схватить его. Они могли это сделать. Почему каждый раз доходит до стрельбы? Его семья там, дети, все происходит посреди дня… В нашем обществе просто катастрофа. Люди устали слышать, как я это говорю, но мы, темнокожие люди в Америке, мы боимся. Темнокожие мужчины, темнокожие женщины, темнокожие дети — мы в ужасе. Потому что ты не знаешь, чего ждать. Ты понятия не имеешь. Ты не знаешь, как полицейский в конкретный день вышел из дома: проснулся ли он на хорошей стороне кровати или плохой, поссорился ли он с подругой, или один из детей сказал ему что-то сумасшедшее и он вышел из дома в ярости. Или, может быть, он просто вышел из дома, сказав, что сегодня настанет конец для одного из этих темнокожих», — написал Леброн на своей странице в Instagram.

Следом за Джеймсом отказались выходить на матч плей-офф НБА против «Орландо Мэджик» баскетболисты команды «Милуоки Бакс», представляющей штат Висконсин в сильнейшей баскетбольной лиге мира, также были перенесены и еще два запланированные на 26 августа матча. «Некоторые вещи больше, чем баскетбол. Позиция, занятая сегодня игроками и организацией, показывает, что мы устали. Хватит — значит, хватит. Должны произойти перемены. Я невероятно горжусь нашими парнями, и мы на 100% поддерживаем наших игроков, готовых помогать и вносить реальные изменения», — написал старший вице-президент клуба Алекс Лэсри на своей странице в Twitter.

Более того, два клуба — «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» — даже проголосовали за досрочное завершение сезона. Правда, другие команды не поддержали их инициативу и готовы доигрывать чемпионат.

Отказалась выходить на корт в Нью-Йорке на полуфинальный матч Western & Southern Open и экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака, выбившая из турнира украинку Даяну Ястремскую. «Как темнокожая женщина, я чувствую, что есть что-то гораздо более важное на данный момент, что требует немедленного решения, а не смотреть на то, как я играю в теннис. Меня тошнит, когда я смотрю на геноцид темнокожих людей от полиции. Я уже устала от этого», — прокомментировала свое решение теннисистка.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) поддержали решение спортсменов, бойкотировавших свои матчи. «Как вид спорта, теннис коллективно занимает позицию против расового неравенства и социальной несправедливости, которая в очередной раз была выдвинута на первый план в США. USTA, ATP Tour и WTA решили приостановить матчи 27 август. Игры возобновятся 28 августа», — говорится в официальном заявлении организаций.

Также были перенесены пять матчей, запланированных в футбольном чемпионате MLS (Major Soccer League), и три поединка бейсбольной MLB (Major League Baseball). «Вся футбольная семья высшей лиги опечалена и напугана бессмысленным расстрелом Джейкоба Блэйка в Кеноше. Мы продолжаем стоять вместе с чернокожим сообществом, включая наших игроков и сотрудников, и разделяем их боль, гнев и разочарование. Вся футбольная общественность осуждает расизм и всегда выступает за равенство. Но нам необходимо сделать больше, чтобы произошли ощутимые изменения», — выразило свою позицию руководство MLS.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что убийца отца Майкла Джордана выйдет на свободу в августе 2023-го после 27 лет, проведенных в тюрьме.

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