Легендарные олимпийские чемпионы-близнецы завершили карьеру (фото, видео)

42-летние американские теннисисты братья-близнецы Майк и Боб Брайаны объявили, что завершают выступления на профессиональном уровне. Ранее карьеру завершил чемпион мира и двукратный чемпион Европы легендарный вратарь Икер Касильяс.

«Мы оба искренне почувствовали, что сейчас подходящий момент. В этом возрасте нужно так много работать, чтобы выходить на корт и соревноваться. Мы все еще обожаем играть, но не любим готовить свое тело к выходу на корт. Восстанавливаться стало сложнее. Мы чувствуем, что были конкурентноспособны в этом году, в прошлом году и позапрошлом. Мы хотим уйти прямо сейчас, пока еще можем показывать хороший теннис», — передает слова Майка Брайана издание New York Times.

Начав карьеру в 1998-м, братья начали выступать в одиночном разряде, но, не добившись особых успехов, стали играть в паре, где стали настоящими теннисными легендами. На счету Брайанов 116 совместно выигранных турниров, среди которых 16 — серии «Большого шлема», а также «золото» Олимпиады в Лондоне-2012. Десять раз Брайаны завершали календарный год на первой строчке парного рейтинга ATP.

В паре Майк и Боб Брайаны выиграли 116 турниров, из которых 16 - серии "Большого шлема"

Отметим, что Майк, который старше своего брата на две минуты, завоевал за карьеру на пять трофеев больше — 124 против 119. Все дело в том, что Боб в 2018-м получил травму бедра, и пока брат восстанавливался после операции, Майк выступал в паре с другими теннисистами, выиграв, в частности, еще два турнира «Большого шлема». Соответственно, и общая сумма заработанных за карьеру денег у старшего из близнецов больше — 16,77 млн долларов против 15,93 млн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 38-летний Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

243

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter