Семимиллионный особняк и автопарк на 3 млн: что оставит Месси в Барселоне в случае ухода из клуба (фото)

Последнее время в СМИ активно обсуждается желание аргентинца Лионеля Месси покинуть каталонскую «Барселону», в системе которой нынешний обладатель шести «Золотых мячей» выступал с 2000 года.

Журналисты издания The Sun разобрались, что придется оставить звездному футболисту в случае, если ему таки придется перейти от слов к действиям и завершить выступления в каталонском клубе, показав, как жил Лео со своей семьей в столице Каталонии.

Особняк стоимостью более 7 млн долларов, в котором проживает Месси, расположен в пригороде Барселоны — Кастельдефелсе, всего в 19 км от домашнего стадиона каталонцев «Камп Ноу». Это идеальное место для проживания звезды «Барсы», поскольку находится в запрещенной для полетов зоне, а из его окон открывается шикарный вид на Балеарское море. В самом доме, а также на прилегающей территории в распоряжении Лео и его родных небольшое футбольное поле, бассейн, крытый тренажерный зал и игровая площадка для его троих детей.

Месси — один из самых быстрых футболистов в мире, поэтому неудивительно, что аргентинец любит и комфортную быструю езду. Лео может похвастаться автопарком стоимостью почти 4 миллиона долларов. Самый дорогой экземпляр в коллекции обладателя шести «Золотых мячей» — 2-миллионный Pagani Zonda, также неоднократно видели за рулем «Мазерати» и «Феррари» F43 Spider.

Pagani Zonda

Кроме того, не за горами и завершение карьеры 33-летнего футболиста, поэтому Месси уже сейчас думает о будущем, разумно вкладывая деньги. В частности, Лео приобрел отель за 34 миллиона долларов в прибрежном городке Сиджес, примерно в 42 км от Барселоны. Четырехзвездочный отель MiM Sitges расположен всего в 100 метрах от моря, в нем 77 номеров. Чтобы остановиться в высокий сезон в стандартном номере, необходимо будет раскошелиться на 140 долларов. Для гостей отеля Sky Bar на крыше с панорамным видом на город и Средиземное море, а также первоклассный спа-салон с сауной, турецкой баней, сенсорным душем, рекреационным бассейном, ванной с холодной и бассейном с морской водой.

Впрочем, несмотря на 20 лет, проведенных в Барселоне, журналисты практически уверены, что Месси со своей женой Антонеллой Рокуццо, которая не так давно блеснула точеной фигурой на морском отдыхе, и тремя сыновьями после завершения карьеры вернется на родину, в Росарио. Именно там, еще будучи юношей, будущая звезда футбола познакомился со своей будущей женой, там же пара сыграла свадьбу, на которую были приглашены в том числе и многие легенды «Барселоны».

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