Английский футболист-рекордсмен завершил карьеру в 39 лет (фото)

39-летний полузащитник Гарет Барри, который последнее время выступал за «Вест Бромвич Альбион», объявил о завершении карьеры.

Футболист, являющийся выпускником академии «Астон Виллы», провел в родном клубе 11 лет, став одной из легенд клуба. Перейдя в «Манчестер Сити» в 2009-м, Гарет смог стать в составе «горожан» обладателем Кубка Англии и чемпионом страны. Выступая за «Эвертон», был признан по итогам сезона-2015/2016 лучшим игроком, а с 2017-го выступал за «Вест Бромвич Альбион», причем последние два сезона — в чемпионшипе (аналоге первой украинской лиги).

Отметим, что в общей сложности за карьеру Барри провел на клубном уровне 832 поединка, а по показателю сыгранных матчей в премьер-лиге (653) полузащитник и вовсе является рекордсменом. Также в активе Гарета 53 матча (6 мячей) за сборную Англии в период с 2000-го по 2012-й.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что карьеру завершил чемпион мира немец Бенедикт Хеведес, ставший вегетарианцем.

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