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Спорт

Названа окончательная дата боя Усик – Чисора

18:09 27 августа 2020
Александр Усик

Известный британский промоутер Эдди Хирн, в поместье которого под Лондоном россиянин Александр Поветкин сенсационно нокаутировал Диллиана Уайта, назвал дату боя украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры.

«31 октября — это определенная нами дата боя между Усиком и Чисорой. Нам поступает много звонков по этому поводу, и сейчас есть давление, чтобы провести бой как можно скорее», — рассказал функционер в интервью сайту Boxing Scene.

Ранее промоутер включил предстоящий бой нашего соотечественника в число трех главных поединков, которые он должен был организовать после карантина. «Бой Усик — Чисора очень важный. Когда вся эта ситуация началась, то у меня было три главные поединка, которые нужно было организовать. Это Уайт — Поветкин, Усик — Чисора и Джошуа — Пулев (планировался на 20 июня, но был перенесен из-за коронавируса. — Авт.). Чтобы убедиться, что остальные бои имеют шансы, давайте двигаться вперед и развивать их карьеры», — отмечал Хирн в комментарии Sky Sports.

Добавим, что бой между Усиком и Чисорой, который должен был стать вторым для нашего соотечественника в супертяжелом весе, переносился два раза. Изначально он должен был состояться в марте-апреле, затем был перенесен на 23 мая, а затем и вовсе отложен на неопределенный срок в связи с коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Деревянченко проведет 26 сентября бой с непобедимым американцем Джермаллом Чарло.

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