Сборная России внезапно отказалась ехать в Киев на чемпионат Европы

Национальная команда России по художественной гимнастике не приедет в Киев, где с 26 по 29 ноября пройдет чемпионат Европы.

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Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза. В первенстве Старого Света планируется участие до 300 спортсменок из 39 стран.

«Пока непонятно, будет ли турнир. Украина надеется, что он пройдет, но решения еще нет. В конце сентября будет совещание UEG, тогда и будет решение, будут соревнования или нет. А мы не можем подавать заявку на несуществующие соревнования. Нам нужно платить за гостиницу, а эта сумма невозвратная. Соревнований, скорее всего, не будет. Я разговаривала со многими странами, они подавали заявки, но не хотят и не будут платить деньги, пока не будет решения о проведении соревнований», — цитирует президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер-Усманову агентство «РИА Новости».

Отметим, что сборная России является наиболее титулованной в истории проведения чемпионатов Европы. В активе россиянок 36 наград, из которых 23 золотых, — у ближайших преследовательниц из Болгарии 23 медали, 17 из которых высшей пробы. При этом российские «художницы» становились сильнейшими в индивидуальном многоборье на 12 подряд европейских первенствах, а в командном многоборье представительницам России не было равных на девяти чемпионатах подряд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что многократная чемпионка и рекордсменка легкоатлетка Мария Ласицкене грозится уйти из сборной России из-за беспредела в руководстве федерации.

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