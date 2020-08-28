«Барселона» определилась с заменой Месси, — СМИ

Эпопея с нежеланием аргентинца Лионеля Месси оставаться в «Барселоне», где он провел всю свою карьеру, обрастает новыми предположениями и слухами.

Так, по информации издания Daily Mail, в каталонском клубе уже нашли замену для своего лидера. «Блау-гранас» хотят видеть в своих рядах сенегальца Садио Мане из «Ливерпуля», который и сам не против переехать в Испании. Правда, ради этого им придется раскошелиться на 120 млн евро.

Что касается самого Лео, то он склоняется к переходу в английский «Манчестер Сити», в котором играет его лучший друг Серхио Агуэро, а тренирует экс-наставник «Барсы» Хосеп Гвардиола. Как сообщает Diario Sport, «горожане» готовы выложить за аргентинца 100 миллионов евро плюс отправить в Каталонию трех игроков — Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.

К слову, накануне в аэропорту Манчестера был замечен отец Лео — Хорхе. Испанский журналист Лаутаро Лопес сообщил, что Месси-старший обсудит детали контракта с генеральным директором «МанСити» Ферраном Сориано.

Пока же богатые суетятся и думают, самым «расторопным» оказался скромный ирландский клуб «Дрогеда Юнайтед». На своей странице в Twitter ирландцы «одели» Месси в свою форму и поприветствовали в своем клубе. Вот так надо работать!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси живет в Барселоне в 7-миллионном особняке, имеет автопарк на 3 млн евро и владеет отелем.

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