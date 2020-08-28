Гран-при Бельгии: онлайн-видеотрансляция седьмого этапа Формулы-1

В воскресенье, 30 августа, на трассе «Спа-Франкоршам» в окрестностях Льежа состоится седьмой этап гонок Формулы-1 — Гран-при Бельгии, который чаще других — шесть раз — выигрывал легендарный немец Михаэль Шумахер.

Гонка без зрителей начнется с минуты молчания в память о погибшем на этой трассе 31 августа 2019 года 22-летнем французском гонщике Формулы-2 Антуане Юбере (кроме того, на всех болидах будет размещен памятный логотип).

Французский пилот Формулы-2 Антуан Юбер разбился насмерть на трассе Спа в прошлом году

Отметим, что этап в Спа станет первым в календаре 2020 года, прошедшим в традиционные сроки. Но если год назад бельгийский этап был 13-м, открывая вторую часть сезона после большого летнего перерыва, то сейчас — только седьмым. Он начнет третью серию из трех гонок подряд — Гран-при Бельгии, Гран-при Италии и Гран-при Тосканы Ferrari 1000 (всего в нынешнем сезоне запланированы 17 этапов).

Кстати, гоночный круг в Спа — самый длинный из всех в Формуле-1 2020 года (7004 метра). Гонщикам в общей сложности предстоит преодолеть на дистанции 308 км 52 м (44 круга). При этом трасса проложена через лес, что отличает ее от других.

Напомним, что последние два года на Гран-при Бельгии побеждали гонщики «Феррари (в 2018-м — Себастьян Феттель, в 2019-м — Шарль Леклер), прервавшие трехлетнюю гегемонию пилотов «Мерседес» — нынешнего лидера общего зачета Льюиса Хэмилтона (2015-й и 2017-й) и Нико Росберга (2016-й).

На сей раз в субботу, 29 августа, победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место у его напарника по команде Валттери Боттаса, отпраздновавшего накануне день рождения, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Кстати, в день квалификации полиция в окрестностях Спа развернула автобус, заполненный фанатами Ферстаппена, приказав болельщикам вернуться обратно в Нидерланды, поскольку доступ зрителей на Гран-при Бельгии запрещен. Кроме того, некоторые болельщики Формулы-1 были задержаны в лесной зоне неподалеку от трассы. Каждый из задержанных получил штраф — 350 евро.

По итогам шести этапов положение лидеров в общем зачете выглядит так: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 132 очка; 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 95; 3. Валттери Боттас («Мерседес») — 89; 4. Шарль Леклер («Феррари») — 45; 5. Александер Албон («Ред Булл») — 40.

В Кубке конструкторов ситуация такова: 1. «Мерседес» — 221 очко; 2. «Ред Булл» — 135; 3. «Рейсинг Пойнт» — 63; 4. «Макларен» — 62; 5. «Феррари» — 61.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-видеотрансляцию гонки (в 16:10), за которой вы можете смотреть в этой новости.

Добавим, что восьмой этап Формулы-1 — Гран-при Италии — состоится 6 сентября в Монце.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер общего зачета Формулы-1 Льюис Хэмилтон побил рекорд легендарного Михаэля Шумахера.

Фото Twitter Formula 1



22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter