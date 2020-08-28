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Спорт

Чемпион мира по футболу заразился COVID-19

12:58 28 августа 2020
Поль Погба

После того, как сразу четверо футболистов «Челси» подхватили коронавирус, стало известно о положительном тесте у звездного полузащитника «Манчестер Юнайтед» француза Поля Погба.

Об этом сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. При этом наставник не уточнил, когда заразился и в каком сейчас состоянии находится футболист. Погба должен был прибыть в расположение национальной команды для подготовки и участия в матчах Лиги наций против Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).

Отметим, что чемпион мира-2018 не может записать прошедший сезон себе в актив. Из-за проблем с лодыжкой полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» всего 22 матча во всех турнирах, а футболку сборной последний раз одевал в июне прошлого года.

Напомним, в июне у Погба конфисковали дорогущий Rolls-Royce стоимостью более 300 тысяч долларов, поскольку после прибытия на Туманный Альбион футболист не удосужился сменить французские номера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Поль Погба проводит время на карантине в роскошном особняке под Манчестером.

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