Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

В понедельник, 31 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (в 13:00) состоится жеребьевка жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой примут участие 16 клубов, разделенных на «Путь чемпионов» и «Путь представителей лиг». Напомним, что триумфатором Лиги чемпионов-2019/2020 стала немецкая «Бавария».

В частности, своих оппонентов узнают киевское «Динамо», недавно завоевавшее Суперкубок Украины, «Ференцварош» Сергея Реброва, Игоря Харатина и Александра Зубкова, а также брестское «Динамо», цвета которого защищают украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в Швейцарии, за которой вы сможете следить в этой новости.

Участники жеребьевки

Соперниками киевского «Динамо» при жеребьевке могут стать три оппонента — АЗ, ПАОК и «Рапид».

«Путь представителей лиг»

«Сеяные»

«Бенфика» (Португалия)

«Динамо» (Киев, Украина)

«Гент» (Бельгия)

«Несеяные»

АЗ (Нидерланды)

ПАОК (Греция)

«Рапид» (Австрия)

В раунде плей-офф к победителям пар добавится российский «Краснодар».

«Путь чемпионов»

«Сеяные»

«Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Янг Бойз» (Швейцария)

«Црвена Звезда» (Сербия)

«Карабах» (Азербайджан)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)

«Несеяные»

«Мольде» (Норвегия)

«Мидтьюлланд» (Дания)

«Ференцварош» (Венгрия)

«Омония» (Кипр)

«Динамо» (Брест, Беларусь)

В раунде плей-офф вступят в борьбу австрийский «Зальцбург», греческий «Олимпиакос» и чешская «Славия».

История встреч

За годы выступлений в еврокубках киевское «Динамо» ранее пересекалось со всеми своими потенциальными соперниками. И если с ПАОКом и АЗ — лишь в одном розыгрыше, то с «Рапидом» — четырежды.

В 1976 году в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов киевляне без проблем прошли греческий ПАОК, обыграв и дома (4:0; Буряк — 2, Колотов, Слободян) и в гостях (2:0; Колотов, Блохин).

Приятные воспоминания у «бело-синих» и от дуэлей с голландским АЗ. В 2010 году в групповом турнире Лиги Европы «Динамо» сначала взяло верх над соперником в Алкмааре (2:1; Милевский, Хачериди), а затем — в Киеве (2:0; Милевский — 2).

А вот австрийскому «Рапиду» украинский клуб противостоял с переменным успехом. В 1986 году в четвертьфинале Кубка кубков команда Валерия Лобановского дважды разгромила оппонента — 4:1 в Вене (Беланов — 2, Рац, Яковенко) и 5:1 — в Киеве (Яремчук — 2, Беланов, автогол соперника, Евтушенко). В 1992-м в 1/32 финала Кубка УЕФА украинцы и австрийцы обменялись домашними победами — 1:0 в Киеве (Яковенко) и 2:3 в Вене (Леоненко — 2), но дальше прошли динамовцы. В 1996 году «Рапид» не пустил «Динамо» в групповой турнир Лиги чемпионов, обыграв команду Йожефа Сабо два раза: 2:0 в столице Австрии и 4:2 (Калитвинцев, Максимов) в столице Украины. И наконец соперники выступали в одной группе Лиги Европы в 2013 году: в Вене — 2:2 (Ярмоленко, автогол соперника), в Киеве — 3:1 (Ленс, Гусев, Велозу).

«Динамо» — «Рапид» — 5:1 (19 марта 1986 года)

Формат противостояний

Регламент третьего отборочного этапа ЛЧ предполагает определение победителя в одноматчевых дуэлях 15 или 16 сентября (хозяев полей определит жребий). В случае ничейного результата в основное время будет овертайм и при необходимости — серия пенальти.

Напомним, что все поединки предварительных раундов Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса проходят при пустых трибунах. При этом на поединке за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья» 24 сентября на «Пушкаш Арене» в Будапеште будут присутствовать 20 тысяч болельщиков (треть стадиона).

Расклад для «Динамо»

В случае успеха в третьем раунде динамовцы на этапе плей-офф (жеребьевка пар состоится 1 сентября) получат в оппоненты кого-то из того же набора команд плюс бельгийский «Гент», цвета которого защищают игроки сборной Украины Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук:

АЗ (Нидерланды)

«Рапид» (Австрия)

ПАОК (Греция)

«Гент» (Бельгия)

При этом отметим, что поскольку в раунде плей-офф «Динамо» не может достаться «Краснодар (УЕФА по-прежнему разводит украинские и российские клубы по разным парам), то это значит, что путевку в группу ЛЧ команда Мирчи Луческу автоматом оспорит в противостоянии с победителем пары, в которой будет «Гент» (пары «Бенфики» и «Динамо» при жеребьевке будут «сеяными», а «Краснодара» и «Гента» — «несеяными»).

Кстати, если в третьем отборочном раунде победителя определит один матч, то на этапе плей-офф будут сыграны два поединка (22-го и 23-го, а также 29 и 30 сентября — дома и в гостях).

Команды, которые проиграют третий раунд квалификации или раунд плей-офф на «Пути представителей лиг» (именно там сыграет «Динамо»), автоматически попадут в групповой турнир Лиги Европы.

А вот на «Пути чемпионов» («Ференцварощ», «Динамо», Брест) несколько иной расклад. Проигравшим в третьем раунде еще предстоит сыграть в плей-офф Лиги Европы, а неудачники раунда плей-офф ЛЧ отправляются в группу Лиги Европы.

Известны 26 из 32 участников Лиги чемпионов

Участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2020/2021 себе гарантировали уже 26 клубов, представляющие 11 чемпионатов. В том числе — чемпион Украины «Шахтер», который при жеребьевке 1 октября попадет во вторую «корзину» и точно избежит встреч с «Барселоной», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и дортмундской «Боруссией» (а еще с «Бенфикой», если лиссабонцы выйдут в основной турнир, или «Аяксом», если португальцы оступятся в квалификации).

Еще шесть счастливчиков пробьются в основной раунд через квалификацию: два клуба — по пути «Представителей лиг» и четыре — по «Пути чемпионов».

Первые матчи в группах состоятся 20 и 21 октября.

Пока же путевки в ЛЧ себе уже обеспечили:

Испания — «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья»;

Англия — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»;

Италия — «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»;

Германия — «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «Боруссия» (Менхенгладбах);

Франция — «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Ренн»;

Россия — «Зенит», «Локомотив»;

Португалия — «Порту»;

Бельгия — «Брюгге»;

Украина — «Шахтер»

Турция — «Истанбул Башакшехир»;

Нидерланды — «Аякс».

«Бавария» — победитель Лиги чемпионов-2019/2020

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ференцварош», возглавляемый Сергеем Ребровым, выбил из турнира именитый «Селтик».

Фото uefa.com, ФК «Бавария», ФК «Динамо»

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