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Спорт

Жена лидера «Шахтера» взбудоражила сеть огненным фото

14:15 28 августа 2020
Тарас и Маргарита Степаненко

Настоящий фурор произвела на своей странице в Instagram жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Маргарита Степаненко.

Пока футболист готовится в составе национальной сборной к матчам Лиги наций против Швейцарии (3 сентября) и Испании (6 сентября), девушка будоражит сеть своими снимками.

Под фото, на котором Маргарита восседает на лестнице в откровенном красном платье, подписчики не скупились на восторженные комментарии. «Ну, просто слов нет!», «Эталон женской красоты», «Новый ангел Victoria's Secret», «Богиня в красном», — писали люди.

Добавим, что Маргарита является матерью троих детей. В семье Степаненко подрастают три сына — 6-летний Ярослав, 5-летний Святослав и 3-летний Мирон. Примечательно, что сам футболист в одном из интервью обмолвился, что надеется и на «крошечку-дочку».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тарас Степаненко переехал в новый дом на побережье.

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