Украинке доверили судить финал Лиги чемпионов (фото)

33-летняя украинская арбитр Александра Ардашева из Киева получила назначение на финал женской Лиги чемпионов между немецким «Вольфсбургом» и французским «Лионом», который пройдет 30 августа на стадионе «Аноэта» в испанском Сан-Себастьяне. Напомним, в мужской Лиге чемпионов триумфовала мюнхенская «Бавария», которая в Лиссабоне минимально обыграла французский «ПСЖ» (1:0).

Наша соотечественница войдет в интернациональную бригаду. Арбитром в поле на решающем поединке будет работать швейцарка Эстер Штаубли, а вместе с киевлянкой помогать ей на линиях будет Саня Родяк-Каршич из Хорватии.

Добавим, что Ардашева вместе с другими украинками Катериной Монзуль и Мариной Стрелецкой уже работала на одном из матчей в рамках финального турнира женской ЛЧ, который в этом сезоне принимает Испания. Наши соотечественницы в четвертьфинале зафиксировали победу «Лиона» над мюнхенской «Баварией» (2:1).

Отметим, украинским женщинам-арбитрам не впервой работать на решающих матчах самого престижного клубного турнира Европы. В сезоне-2013/2014 Монзуль вместе с Натальей Рачинской судили финал между немецким «Вольфсбургом» и шведским «Тюресо» (4:3), который проходил в Лиссабоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА назвал гол Криштиану Роналду в ворота «Лиона» лучшим в Лиге чемпионов-2019/2020.

Фото Facebook Александры Ардашевой

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