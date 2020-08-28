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Спорт

«Челси» подписал контракт с экс-капитаном сборной Бразилии (фото)

17:52 28 августа 2020
Тьягу Силва

Лондонский «Челси» объявил о подписании контракта с 35-летним бразильцем Тьягу Силвой, с которым трогательно попрощались фанаты «ПСЖ». Соглашение с опытным защитником рассчитано на один год с возможностью его продления еще на такой же срок.

Тьягу Силва подписал контракт по схеме "1+1"

Отметим, что футболист достался лондонцам бесплатно. С 2012 года Силва выступал за французский «ПСЖ», в составе которого стал семикратным чемпионом страны, а в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где парижане уступили мюнхенской «Баварии» (0:1).

За свою карьеру Тьягу выступал на родине за «Жувентуде» и «Флуминенсе», после чего поиграл в Европе за «Милан» и «ПСЖ». За свою карьеру в клубах и сборной Бразилии, партнеров по которой неоднократно выводил на поле с капитанской повязкой, в общей сложности выиграл 28 трофеев.

Примечательно, что в 2005 году молодой футболист перешел на правах аренды в московское «Динамо», но не провел за российский клуб ни одного матча. Все дело в том, что именно в тот период у бразильца диагностировали туберкулез. «Я там чуть концы не отдал. У меня не было сил тренироваться, не говоря уже о том, чтобы играть. Это было ужасно. Рядом была только моя девушка. Все вокруг говорили на непонятном языке. Меня спасли врачи. Да и я не слабохарактерный, стараюсь быть сильнее обстоятельств. Я же кариока (выходец из штата Рио-де-Жанейро. — Авт.). Жизнь преподнесла жестокий урок, но я справился. После того как вылечился, женился, и моя жизнь преобразилась. Причем настолько резко, я даже не ожидал», — вспоминал в свое время Тьягу.

Добавим, что опытный Силва стал уже третьим новичком «синих», приобретенным в нынешнее межсезонье в защитную линию. Также «Челси» подписал за 50 млн евро игрока «Лестера» и сборной Англии Бена Чилвэлла, а на правах свободного агента пришел из французской «Ниццы» Маланга Сарр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Шахтера» Виллиан перешел из «Челси» в «Арсенал».

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