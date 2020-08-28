Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

В понедельник, 31 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (начало — в 14:00) состоится жеребьевка жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы, в которой примут участие 94 клуба. Напомним, что триумфатором Лиги Европы-2019/2020 стала испанская «Севилья».

Своего соперника узнает и абсолютный дебютант еврокубков «Колос» из Коваливки, выигравший в прошлом сезоне плей-офф за право выступать на международной арене.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии из Швейцарии, за которой вы сможете следить в этой новости.

«Колос» презентует новый стадион

Команда из Коваливки, что в Васильковском районе Киевской области, анонсировала открытие нового стадиона. Арену «Колос», трибуны которой исполнены в белом и черном клубных цветах, презентуют в среду, 2 сентября. Стадион в селе 80 км от столицы с населением 1600 человек рассчитан на 5 тысяч мест. Именно на этой арене команда Руслана Костышина будет принимать соперников в украинской премьер-лиге. Первый домашний матч у «Колоса» запланирован во втором туре (базовая дата — 12 сентября) против «Львова».

Формат жеребьевки

Согласно принципам комитета УЕФА по клубным соревнованиям, администрация УЕФА может образовать группы для жеребьевки, чтобы избежать встреч между командами без одобренных стадионов. Представители одной национальной ассоциации будут разведены по разным парам. Прочие ограничения будут утверждены перед жеребьевкой.

Для жеребьевки будут подготовлены чаши для сеяных и несеяных команд. Из каждой чаши будут доставать по одному шару, помещать в пустую чашу посередине и перемешивать. Команда, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.

Участники жеребьевки

Несмотря на то, что «Колос» впервые будет выступать на международной арене, клуб из Коваливки благодаря высокой позиции Украины в рейтинге УЕФА будет среди сеяных команд. В числе потенциальных соперников подопечных Руслана Костышина — клубы из скандинавских стран, Балкан, Израиля, Казахстана и Грузии.

Полностью же список потенциальных соперников украинского клуба во втором отборочном раунде выглядит следующим образом.

Кукеси (Албания)

Сервет (Швейцария)

Арис (Греция)

ОФИ (Греция)

Вентспилс (Латвия)

Олимпия (Словения)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Бачка-Топола (Сербия)

Осиек (Хорватия)

Гетеборг (Швеция)

Хаммарбю (Швеция)

Викинг (Норвегия)

Буде-Глимт (Норвегия)

Прогрес (Люксембург)

Ритерий (Литва)

ЦСКА (София, Болгария)

Гонвед (Венгрия)

Кайсар (Казахстан)

Нефтчи (Азербайджан)

Шэмрок Роверс (Ирландия)

В36 Торсхавн (Фарерские острова)

Локомотив (Болгария)

Ботошани (Румыния)

Пяст (Польша)

Хибернианс (Мальта)

Дунайска Стреда (Словакия)

Лячи (Албания)

Ренова (Северная Македония)

Теута (Албания)

Борац (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

Сфынтул Георге (Молдова)

Колрейн (Северная Ирландия)

Балла Таун (Уэльс)

Локомотив (Грузия)

Также во второй квалификационный раунд пробьются победители матчей «Нымме Калью» (Эстония) / «Мура» (Словения) и «Маккаби» (Хайфа, Израиль) / «Железничар» (Босния и Герцеговина), которые были перенесены из соображений безопасности.

Формат противостояний

Регламент второго отборочного этапа ЛЕ предполагает определение победителя в одноматчевых дуэлях 17 сентября (хозяев полей определит жребий). В случае ничейного результата в основное время будет два дополнительных тайма и при необходимости — серия пенальти.

Напомним, что все поединки предварительных раундов еврокубков из-за пандемии коронавируса проходят при пустых трибунах.

Известны 17 из 48 участников Лиги Европы

Участие в групповом турнире Лиги Европы-2020/2021 себе гарантировали уже 17 клубов, представляющие 12 чемпионатов. В их числе — и бронзовый призер чемпионата Украины луганская «Заря».

Первые матчи в группах состоятся 22 октября.

Пока же путевки в ЛЕ себе уже обеспечили:

Испания — «Вильярреал», «Реал Сосьедад»;

Англия — «Арсенал», «Лестер»;

Италия — «Наполи», «Рома»;

Германия — «Байер», «Хоффенхайм»;

Франция — «Лилль», «Ницца»;

Россия — ЦСКА;

Португалия — «Брага»;

Бельгия — «Антверпен»;

Украина — «Заря»;

Турция — «Сивасспор»;

Нидерланды — «Фейеноорд»;

Австрия — «Вольфсберг».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что участник Лиги Европы «Колос» презентует новый стадион в родном селе под Киевом.

Фото uefa.com

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