Украинский клуб заявил футболиста, выступавшего в «чемпионате ЛНР»: сеть негодует

В украинском футболе назревает очередной скандал. После истории с избиением арбитра после матча первой лиги между «Агробизнесом» и «Минаем» вновь в центре внимания клуб второго по силе дивизиона Украины.

Житомирское «Полесье», которое по итогам прошлого укороченного сезона повысилось из второй в первую лигу, заявило на новый чемпионат защитника Алексея Лобова. Все бы ничего, да только воспитанник алчевской «Стали» в 2015—2016 годах выступал в «чемпионате ЛНР» за несколько клубов.

Защитник перешел в "Полесье" из краматорского "Авангарда"

На этот факт обратили внимание ультрас «Полесья» — White ZT Family. «Новичок нашей УКРАИНСКОЙ команды «Полесье» — Алексей Лобов, который играл за алчевскую «Сталь». К нам пришел из «Краматорска». Но есть но… До 2017 года это «усиление» играло за «горняк» ровеньки, «далевец» луганск и еще за какие-то там типа клубы (но это все в составе лнрии). Бл@дь, лнр!!! І это в те времена, когда украинцы, с оружием в руках, защищают свою страну от сепаратистов и расеянской мерзоты. А сейчас он в Украине. Сейчас он в нашем городе! Житомир — это город украинской военной славы! А такой футболист — плевок в лицо житомирянам!

А теперь обращаемся к руководству и тренерскому штабу «Полесья». Вы издеваетесь? Где вы находите таких игроков? Кто лично занимается такой «селекцией»? Ждем официальную позицию клуба. Если клуб попытается «продвинуть» дальше и реабилитировать этого черта с лнровских терриконов — наша реакция БУДЕТ. Слава Украине", — написали активные болельщики на своей странице в Facebook.

В данной ситуации возникает вопрос к руководству Украинской ассоциации футбола (УАФ). Каким образом человек, два года отыгравший за клубы, фактически подконтрольные террористическим организациям, получает возможность беспрепятственно в дальнейшем играть в Украине? Два года назад, в октябре 2018-го, ведь был прецедент, когда 14 футболистов, игравших за венгерскую команду Karpatalija, дисквалифицировали пожизненно после победы на чемпионате мира среди непризнанных государств. Так почему же действуют вот такие двойные стандарты, когда одним можно, а другим — нет?

К слову, в пятницу, 28 августа, «Полесье» играло матч первого раунда розыгрыша Кубка Украины-2020/2021 против «Чайки» из Киево-Святошинского района. Правда, Лобова не было даже в заявке команды. Может, руководство клуба прислушалось к своим болельщикам?

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец Кирилла Дрышлюка, ставшего чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, героически погиб от рук боевиков «ДНР» на Донбассе.

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