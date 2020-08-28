Прокатили: Криштиану Роналду не попал в символическую сборную Лиги чемпионов

Эксперты УЕФА определили символическую сборную многострадальной Лиги чемпионов-2019/2020, финишировавшей на аренах Лиссабона 23 августа финальным поединком «ПСЖ» — «Бавария» (0:1).

Примечательно, что в списке 23 лучших игроков турнира не нашлось место лучшему бомбардиру в истории ЛЧ (130 мячей!), форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду. Видимо, в УЕФА посчитали, что звания автора лучшего гола прошлой Лиги чемпионов португальцу, вылетевшему из розыгрыша в 1/8 финала, будет достаточно. И плевать, что попавший в сборную Лионель Месси забил в турнире на один мяч меньше, чем Роналду, да еще опозорился с «Барсой» в четвертьфинале (2:8 в поединке с «Баварией»).

Кстати, в составе команды мечты оказалось аж девять футболистов сильнейшего клуба Европы:



вратари — Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Антони Лопеш («Лион»);

защитники — Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Давид Алаба (все — «Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Анхелиньо («МанСити» / «Лейпциг»);

полузащитники — Тьяго Алькантара, Леон Горецка, Томас Мюллер (все — «Бавария»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Уссем Ауар («Лион»), Марсель Забитцер («Лейпциг»), Маркиньос («ПСЖ»), Алехандро Гомес («Аталанта»);

нападающие — Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба — «Бавария»), Килиан Мбаппе, Неймар (оба — «ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити").

Добавим, что определить символическую сборную сезона УЕФА доверил техническим наблюдателям, известным футболистам и тренерам — Пакки Боннеру, Космину Контре, Айтору Каранке, Роберто Мартинесу, Хинесу Мелендесу, Филу Невиллу, Вилли Руттенштайнеру и Гарет Саутгейту. Это так, Криштиану Роналду на заметку…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кришгтиану Роналду без акваланга нырнул на глубину 14 метров.

Фото Twitter ФК «Ювентус»

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