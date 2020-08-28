Влада Седан разместила в сети душевный ролик своей свадьбы с Зинченко (фото, видео)

Роскошную свадьбу футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко и тележурналистки Влады Седан, которую пара отгуляла 24 августа в яхт-клубе «Маячок» в Киеве, до сих пор обсуждают в сети.

Как известно, молодые прилетели на торжество на вертолете, а гостей, среди которых были Андрей Шевченко, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и другие звезды футбола, развлекали Дан Балан, Вера Брежнева и Монатик.

И вот теперь сама Влада, пока ее возлюбленный через день после свадьбы отбыл в тренировочный лагерь сборной Украины перед матчами Лиги наций со Швейцарией и Испанией, порадовала подписчиков в Instagram свадебным роликом.

Всего за четыре часа видео Влады Седан, которой совсем недавно пришлось оправдываться за критику в адрес Хосепа Гвардиолы, набрало около 40 тысяч просмотров.

«После свадьбы все хорошо, чувствую себя отлично. В такой атмосфере и в таком коллективе всегда чувствуешь себя на позитиве, все хорошо. Жена как раз отсыпается, поэтому установок никаких не было. У нас же установка всегда одна — побеждать», — сказал Александр Зинченко после прибытия в тренировочный лагерь сборной Украины в Харькове.

Александр Зинченко с партнерами по сборной Украины полным ходом готовится к матчам против Швейцарии и Испании

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко и Влада Седан расписались в Великобритании.

Фото Instagram, uaf.ua

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