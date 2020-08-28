27.38 / 27.59 32.22 / 32.70
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Влада Седан разместила в сети душевный ролик своей свадьбы с Зинченко (фото, видео)

10:03 29 августа 2020
Александр Зинченко и Влада Седан

Роскошную свадьбу футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко и тележурналистки Влады Седан, которую пара отгуляла 24 августа в яхт-клубе «Маячок» в Киеве, до сих пор обсуждают в сети.

Как известно, молодые прилетели на торжество на вертолете, а гостей, среди которых были Андрей Шевченко, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и другие звезды футбола, развлекали Дан Балан, Вера Брежнева и Монатик.

И вот теперь сама Влада, пока ее возлюбленный через день после свадьбы отбыл в тренировочный лагерь сборной Украины перед матчами Лиги наций со Швейцарией и Испанией, порадовала подписчиков в Instagram свадебным роликом.

Всего за четыре часа видео Влады Седан, которой совсем недавно пришлось оправдываться за критику в адрес Хосепа Гвардиолы, набрало около 40 тысяч просмотров.

«После свадьбы все хорошо, чувствую себя отлично. В такой атмосфере и в таком коллективе всегда чувствуешь себя на позитиве, все хорошо. Жена как раз отсыпается, поэтому установок никаких не было. У нас же установка всегда одна — побеждать», — сказал Александр Зинченко после прибытия в тренировочный лагерь сборной Украины в Харькове.

Александр Зинченко с партнерами по сборной Украины полным ходом готовится к матчам против Швейцарии и Испании

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко и Влада Седан расписались в Великобритании.

Фото Instagram, uaf.ua

46

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Ярош

Ярош считает, что напавшие на автобус с активистами Кивы заслуживают награждения

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Нерукотворный образ Христа

Ореховый Спас: что это за праздник и как его отмечают

Александр Зинченко и Влада Седан

Влада Седан разместила в сети душевный ролик своей свадьбы с Зинченко (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер