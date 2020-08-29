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Спорт

Звезду UMC Льюиса чуть не покалечил собственный сын (видео)

16:15 29 августа 2020
Деррик Льюис

Знаменитый боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга тяжеловесов UFC Деррик Льюис, который недавно перед боем плюнул в еду бывшего украинца Алексея Олейника (а затем победил россиянина в октагоне), чудом избежал страшных последствий после инцидента во дворе своего дома в Хьюстоне (США).

Американец по прозвищу Черный Зверь опубликовал в Instagram запись с камеры видеонаблюдения, демонстрирующую, как он сажает сына впереди себя на квадроцикл. Cпустя секунду машина на полном ходу сорвалась с места, поскольку мальчик резко нажал на газ.

В итоге квадроцикл вырвал со стены несколько кирпичей, пролетел рядом с грузовиком и в считанных сантиметрах от угла дома, и, в конце концов, разбив клумбу и подмяв под себя небольшое деревце, остановился.

«Мы в порядке», — написал в комментарии к видео 35-летний американский тяжеловес, выигравший три последних боя.

«Господи, надеюсь, этот мальчик не был слишком шокирован», — отметил в социальных сетях легенда UFC Джон Джонс.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинский боец ММА Ярослав Амосов выиграл 24-й бой в карьере.

Фото Instagram

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