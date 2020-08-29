«Уже и не надеялся»: чемпион мира Пидручный получил долгожданную квартиру (фото)

Капитан сборной Украины, первый чемпион мира в истории отечественного биатлона Дмитрий Пидручный, у которого перед Рождеством родился второй ребенок, получил долгожданную квартиру. Об этом 28-летний спортсмен сообщил в своем Instagram.

«Приблизительно месяц назад узнал, что у меня все-таки будет квартира, — цитирует трехкратного чемпиона Европы Дмитрия Пидручного biathlon.com.ua. — Конечно же, обрадовался, ведь эта история тянулась очень долго. Уже полтора года прошло, как я стал чемпионом мира. За это время уже начал строить дом… До завершения строительства еще очень долго, но первые шаги сделаны.

Честно говоря, на квартиру уже не надеялся. Много помог Жан Беленюк (борец греко-римского стиля, народный депутат Украины. — Авт.). Также я благодарен главе Тернопольской региональной федерации биатлона Виктору Щуру, администрации президента, городскому голове Тернополя Сергею Надалу, который все-таки пошел мне навстречу и выделил квартиру. Не могу не поблагодарить и Федерацию биатлона Украины во главе с Владимиром Брынзаком.

Дом уже сдан в эксплуатацию, уже есть улица, номер квартиры. На следующей неделе можно идти заключать договор и оформлять документы на право собственности. А уже после этого буду думать, как обустраивать семейное гнездо".

«Наконец справедливость восторжествовала, и квартира досталась своему владельцу! Это однозначно заслуженная благодарность от государства. Кстати, квартира, которую я получил от города, так же — 39.4 кв. м., и это, наверное, какой-то стандарт для спортсменов», — прокомментировал радостное известие Жан Беленюк.

Напомним, что титулованный биатлонист Дмитрий Пидручный, который из-за пандемии коронавируса не может отправиться с партнерами по сборной Украины за рубеж и готовиться к сезону во Львовской области, последнее время с супругой Ольгой и двумя детьми живет в квартире своих родителей.

Дмитрий Пидручный с супругой Ольгой, сыном Владимиром и дочерью Ириной

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дмитрий Пидручный сел за штурвал самолета.

Фото Instagram

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