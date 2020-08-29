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Спорт

Тренер знаменитого бойца ММА Емельяненко умер в 55 лет от последствий коронавируса (фото)

14:24 29 августа 2020
Владимир Воронов

Тренер знаменитого бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко, выступающего в тяжелой весовой категории промоушена Bellator, Владимир Воронов умер в 55 лет в Абакане. О смерти наставника российский спортсмен, родившийся, кстати, в Луганской области, сообщил на своей странице в Instagram.

«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни.

Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни.

Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", — написал Федор Емельяненко.

Федор Емельяненко и Владимир Воронов

Ранее сообщалось, что у Воронова были проблемы с сердцем и давлением, а на этот раз также сильно подскочил уровень сахара в крови. Он находился неделю в реанимации на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

«Осложнения из-за коронавируса. Владимир Михайлович несколько дней находился в реанимации», — цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец и тренер непобедимого Хабиба Абдулманап Нурмагомедов скончался в 57 лет.

Фото Instagram

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