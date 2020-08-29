Два легионера «Динамо» перешли в донецкий клуб (фото)

Киевское «Динамо» после победы в матче за Суперкубок Украины над «Шахтером» продолжает оптимизацию состава. Столичный клуб отдал в аренду до конца сезона в «Олимпик» двух легионеров — полузащитника Бенито и форварда Ибраима Каргбо.

21-летний нигериец Бенито получил в донецком клубе 22-й игровой номер, а 20-летний бельгиец Каргбо — 33-й. Футболисты уже присоединились к команде и 29 августа примут участие в контрольном матче с «Колосом», сообщает официальный сайт ФК «Олимпик».

Ибраим Каргбо и Бенито с футболками «Олимпика»

Напомним, Бенито перешел в «Динамо» на правах свободного агента в январе 2020 года и провел лишь один неполный матч, выйдя на замену на 85-й минуте против «Александрии» в рамках УПЛ.

Что же касается Каргбо, то бельгиец перебрался в киевский клуб в декабре 2019-го, подписав контракт на 3,5 года. За это время он провел за «бело-синих» три официальных поединка и отметился голом… в свои ворота в матче с «Десной».

Кстати, «Олимпик» объявил о подписании контракта еще с одним легионером — 24-летним аргентинским полузащитником Фабрицио Альваренгой, в последнее время выступавшим во втором дивизионе Аргентины в составе «Депортиво».

Аргентинский новичок «Олимпика» Фабрицио Альваренга

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в стартовом туре УПЛ разгромило «Олимпик».

Фото ФК «Динамо», ФК «Олимпик»

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