27.39 / 27.59 32.23 / 32.69
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Два легионера «Динамо» перешли в донецкий клуб (фото)

15:10 29 августа 2020
Бенито и Ибраим Каргбо

Киевское «Динамо» после победы в матче за Суперкубок Украины над «Шахтером» продолжает оптимизацию состава. Столичный клуб отдал в аренду до конца сезона в «Олимпик» двух легионеров — полузащитника Бенито и форварда Ибраима Каргбо.

21-летний нигериец Бенито получил в донецком клубе 22-й игровой номер, а 20-летний бельгиец Каргбо — 33-й. Футболисты уже присоединились к команде и 29 августа примут участие в контрольном матче с «Колосом», сообщает официальный сайт ФК «Олимпик».

Ибраим Каргбо и Бенито с футболками «Олимпика»

Напомним, Бенито перешел в «Динамо» на правах свободного агента в январе 2020 года и провел лишь один неполный матч, выйдя на замену на 85-й минуте против «Александрии» в рамках УПЛ.

Что же касается Каргбо, то бельгиец перебрался в киевский клуб в декабре 2019-го, подписав контракт на 3,5 года. За это время он провел за «бело-синих» три официальных поединка и отметился голом… в свои ворота в матче с «Десной».

Кстати, «Олимпик» объявил о подписании контракта еще с одним легионером — 24-летним аргентинским полузащитником Фабрицио Альваренгой, в последнее время выступавшим во втором дивизионе Аргентины в составе «Депортиво».

Аргентинский новичок «Олимпика» Фабрицио Альваренга

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в стартовом туре УПЛ разгромило «Олимпик».

Фото ФК «Динамо», ФК «Олимпик»

162

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

такси

В Украине службы такси Bolt, Uber и Uklon объявили вне закона: что ждет водителей

скорая

"Скорую" так и не дождались: пожилая женщина полтора часа истекала кровью под стенами мэрии Фастова (видео)

Брэд Питт

Новая любовь Брэда Питта оказалась женой его друга-ресторатора (фото)

германия россия

"Это конец, к сожалению": после отравления Навального в Германии поставили крест на стратегическом партнерстве с Россией

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер